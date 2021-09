Un ancien cadre d’ABC News dit que Chris Cuomo l’a harcelée .

Un vétéran de l’information télévisée a déclaré le présentateur de CNN Chris Cuomo l’a harcelée sexuellement en lui serrant les fesses lors d’une fête en 2005.

Shelley Ross a déclaré vendredi dans un article d’opinion dans le New York Times que Chris Cuomo, qui lui avait auparavant signalé à ABC News, l’avait accueillie avec un câlin d’ours “tout en abaissant une main pour saisir fermement et serrer la joue de ma fesse” pendant qu’elle était à une fête avec son mari.

Ross a déclaré que Cuomo lui avait dit: “Je peux le faire maintenant que tu n’es plus mon patron”, et elle a répondu: “Non, tu ne peux pas”, le repoussant tout en reculant pour révéler son mari, qui avait été témoin de l’épisode .

Cuomo a envoyé un e-mail peu de temps après, disant qu’il avait “honte”. Il a mentionné une célébrité qui avait été arrêtée récemment pour un comportement similaire et s’est excusé auprès de Ross et de son mari.

Cette photo d’archive du 15 mai 2019 montre le présentateur de CNN Chris Cuomo au WarnerMedia Upfront à New York. (Photo d’Evan Agostini/Invision/AP, dossier)

Invité à commenter, Cuomo a déclaré au Times : « Comme Shelley le reconnaît, notre interaction n’était pas de nature sexuelle. Cela s’est passé il y a 16 ans dans un cadre public alors qu’elle était cadre supérieur chez ABC. Je me suis excusé auprès d’elle à ce moment-là, et je le pensais vraiment.

Cuomo, l’hôte de “Cuomo Prime Time”, a été critiqué pour son rôle dans le conseil de son frère, Andrew Cuomo, qui a démissionné de son poste de gouverneur de New York le mois dernier en raison d’allégations de harcèlement sexuel de la part de plusieurs femmes.

Andrew Cuomo, un démocrate, a nié avoir touché l’une des femmes de manière inappropriée.

Chris Cuomo a déclaré aux téléspectateurs de CNN le mois dernier qu’il avait conseillé à son frère d’être contrit. “J’étais là pour écouter et offrir mon point de vue”, a déclaré Cuomo. « Et mon conseil à mon frère était simple et cohérent : assumez ce que vous avez fait, dites aux gens ce que vous allez essayer de faire pour être meilleur, soyez contrit. Enfin, acceptez que peu importe ce que vous vouliez, ce qui compte c’est la façon dont vos actions et vos paroles sont perçues.

Ross a déclaré dans son essai dans le Times que Chris Cuomo aurait dû avoir honte de sa conduite avec elle : « Mais ma question aujourd’hui est la même qu’à l’époque : avait-il honte de ce qu’il a fait, ou était-il gêné parce que mon mari a vu ce?”

Elle a déclaré qu’elle considérait les excuses comme “une tentative de se fournir une couverture juridique et morale pour échapper à la responsabilité”.

Chris Cuomo de SiriusXM organise une conversation bipartite avec les anciens gouverneurs Christine Todd Whitman et Jennifer Granholm aux studios SiriusXM le 18 juin 2019 à New York. (Photo de Cindy Ord/. pour SiriusXM)



Interrogé vendredi sur l’essai de Ross, un porte-parole de CNN a fait référence à la déclaration de Cuomo au Times.

Ross a déjà écrit qu’il avait été harcelé sexuellement par Roger Ailes, qui a été évincé de Fox News Channel suite à des plaintes de harcèlement et est décédé en 2017.

Racontant la rencontre de 1981 dans son article du New York Times, Ross a déclaré qu’Ailes s’était excusée auprès d’elle pour avoir insisté sur une “alliance sexuelle” comme condition d’une offre d’emploi en attente à l’émission “Tomorrow” de NBC.

Ross a déclaré qu’elle avait accepté les excuses d’Ailes, pensant naïvement qu’elle pourrait “aider à réformer le lieu de travail, un prédateur à la fois”.

Ross a déclaré qu’elle ne demandait pas que Chris Cuomo soit renvoyé de CNN, mais qu’elle aimerait le voir “se repentir journalistiquement: accepter à l’antenne d’étudier l’impact du sexisme, du harcèlement et des préjugés sexistes sur le lieu de travail, y compris le sien, puis signaler dessus.”

Elle a suggéré une série de réunions publiques intitulée « La formation continue de Chris Cuomo ».

