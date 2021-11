Un ancien cadre de Citi lance un fonds d’investissement pour financer des entreprises du secteur Blockchain et crypto

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La nouvelle société cherchera à promouvoir l’adoption de la technologie Blockchain et crypto dans l’espace financier traditionnel. Son PDG estime que l’avenir de toute l’industrie ira dans cette direction.

Matt Zhang, qui était jusqu’à récemment co-responsable mondial du négoce de produits structurés pour Citi, a annoncé le lancement d’un fonds de 1,5 milliard de dollars qui investirait dans l’écosystème Blockchain et les monnaies numériques.

Mieux connue sous le nom de Hivemind Capital Partners, la nouvelle société fondée par Zhang est basée à New York et l’un de ses objectifs est d’investir dans des sociétés opérant dans le secteur des crypto-monnaies. A ce titre, elle commercialisera des actifs numériques et concevra des stratégies dans différents secteurs pour positionner les entités auxquelles elle apportera un soutien financier.

Zhang quitte l’écosystème bancaire et se dirige vers la Blockchain

À ce titre, Zhang a servi Citi pendant 14 ans, mais c’est début octobre qu’il a décidé de quitter l’entreprise pour poursuivre sa propre voie.

Peu de temps après un mois, Zhang lance Hivemind Capital Partners, une société qui, en plus de ce qui précède, affectera également des capitaux pour financer des initiatives dans la conception d’infrastructures cryptographiques, les protocoles de réseau Blockchain, l’Internet ouvert, l’argent programmable et l’écosystème qui est dans le bouche. de tous : le métaverse.

À cet égard, Zhang a commenté lors d’une interview menée par les médias BlockWorks ce qui suit :

« Je pense que l’adoption institutionnelle des actifs numériques et des crypto-monnaies, en général, est inévitable… Je pense que l’espace a dépassé un point de basculement… Je pense que c’est le prochain changement de paradigme, et c’est le plus grand changement d’infrastructure fondamental depuis qu’il a été inventé l’Internet » .

À propos de Hivemind Capital Partners

Déjà au niveau opérationnel, Hivemind commencera à travailler en tant que partenaire stratégique avec le projet Algorand, car l’entreprise souhaite tirer parti des solutions de première couche qu’elle propose, et souhaite également les combiner avec les propositions présentées par d’autres initiatives au sein l’espace crypto.

Concernant ce dernier, Zhang a commenté :

« Au fil du temps, je vois que nous allons construire un monde de réseaux multiples. Je suis personnellement un maxi sur ce sujet… Je pense que vous n’aurez pas un seul réseau. Vous aurez plusieurs Blockchains qui collaborent, rivalisent et travaillent ensemble. Et je pense que c’est génial parce que la première couche est unique, car c’est un logiciel open source et un excellent moyen d’aider les entreprises à évoluer. »

Vision pour l’avenir

En tant que tel, Zhang soutient que c’est quelque chose qui prendra du temps mais qui aura un impact majeur sur la façon dont de nombreuses entités font les choses. Par conséquent, il espère également que cela sera révélateur pour Citi et de nombreuses autres sociétés opérant à Wall Street, qui, espère-t-il, feront la transition vers l’écosystème crypto le plus tôt possible.

En conclusion, Zhang a noté :

« Évidemment, étant donné la façon dont ils construisent, ils veulent prendre leur temps, mais de mon point de vue personnel, je pense que tout le monde y arrivera. Il faut être ouvert d’esprit car on parle de changement de paradigme, ce qui veut dire, par définition, remettre en cause les idées reçues, tout ce en quoi on croit… Je pense qu’après tout, des changements vont arriver, croyez-le ou non. La technologie va progresser, croyez-y ou non, et je pense qu’il est très important d’avoir l’esprit ouvert, d’être vraiment curieux et d’essayer d’accepter ce qui se passe. »

Source : BlockWorks

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash