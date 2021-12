Un ancien cadre de Google et Meta lance un test COVID-19 à domicile

Une nouvelle startup de tests médicaux appelée Detect a commencé à vendre des tests moléculaires COVID-19 à domicile via son site Web la semaine dernière. La société a également annoncé son PDG, Hugo Barra, ancien cadre de sociétés comme Meta et Google, qui travaillait auparavant sur des produits matériels comme les smartphones et la réalité virtuelle.

Le moment était malheureusement fortuit – le lancement a coïncidé avec une augmentation presque sans précédent des cas de COVID-19 aux États-Unis, entraînée par la variante omicron. Il est presque impossible de trouver un test à domicile pour le virus. Le site Web de Detect montre que ses tests sont épuisés et note que des «quantités limitées» seront disponibles à midi chaque jour.

« Pendant ce genre de période de haute pression et de haute tension, où les gens ont vraiment besoin de ces tests, nous fonctionnons juste à temps – nous recevons l’inventaire, nous le mettons en vente et l’expédions littéralement à la porte », a déclaré Barra à The Verge. . À l’heure actuelle, les clients sont limités à un test par foyer, a déclaré le porte-parole Anthony Ramos dans un e-mail à The Verge. La plate-forme de test à usages multiples de Detect et un test à usage unique se vendent 75 $. Les tests supplémentaires coûtent 49 $ chacun.

Les tests de Detect recherchent le matériel génétique du virus, comme les tests PCR qui sont envoyés aux laboratoires pour analyse. La société rejoint une poignée d’autres groupes effectuant des tests moléculaires similaires à domicile. Ils sont différents des tests antigéniques rapides à domicile, qui recherchent des protéines à la surface du virus (et peuvent être moins précis que les tests moléculaires).

Les tests moléculaires sont un pivot de carrière inhabituel pour quelqu’un comme Barra, qui a précédemment travaillé sur la gestion des produits Android chez Google, avec le fabricant chinois de téléphones portables Xiaomi, et dans l’équipe de réalité virtuelle de Facebook (maintenant Meta). Il a déclaré à The Verge qu’il avait commencé à travailler avec le fondateur de Detect, Jonathan Rothberg, alors qu’il était encore chez Meta, qu’il a quitté en mai de cette année pour rejoindre Detect à temps plein. Barra dit qu’il était intéressé à tirer parti de ses expériences dans les produits électroniques et technologiques et à les appliquer à la technologie de la santé axée sur le consommateur. Les produits de santé semblent souvent avoir été conçus il y a une décennie ou deux, dit-il, et ne sont pas au même niveau que les produits électroniques grand public comme les smartphones et les casques de réalité virtuelle en termes d’expérience utilisateur.

« Une partie de mon impulsion pour entrer dans le monde des technologies de la santé, et en particulier dans le monde de la santé grand public, était d’essayer d’apporter ce genre d’ADN – sans jeu de mots – et ces manuels du monde de l’électronique grand public », a déclaré Barra. Alors que Detect a été formé spécifiquement pour créer un test COVID-19, il vise à étendre ses offres de tests à des choses comme les infections sexuellement transmissibles et d’autres maladies respiratoires, selon Barra.

The Verge a discuté avec Barra de la transition de la technologie grand public à la santé et de la façon dont Detect prévoit de se développer pendant et après la pandémie de COVID-19.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Détecter lancé dans le but de tester le COVID-19. Envisagez-vous de vous étendre à d’autres virus ?

La plate-forme que nous avons construite peut être reprogrammée pour cibler tout autre type de cible génétique. Nous prévoyons de publier des tests à domicile dans quelques espaces différents. Nous construisons un test IST et un test respiratoire par panel qui rechercheraient des choses au-delà du COVID. Nous envisageons également un test du mal de gorge, qui serait utile pour aider les parents à comprendre si leur enfant a un mal de gorge dû à une bactérie ou à un virus. Et puis il y en a d’autres, que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à aborder.

A quoi sert ce type de test, notamment par rapport aux tests antigéniques rapides, qui sont actuellement moins chers ?

Les tests antigéniques rapides et les tests moléculaires rapides ont tous deux leur place dans le monde, et c’est une combinaison des deux utilisés de la bonne manière qui, selon nous, devient vraiment puissant en tant qu’outil de santé publique. Les tests moléculaires rapides sont ceux qui permettent de détecter le virus plus tôt que les tests antigéniques rapides. C’est celui que vous utilisez lorsque vous avez besoin d’une réponse de très haute qualité. Il fonctionne également efficacement comme test de confirmation pour un test rapide d’antigène. Les tests d’antigène peuvent produire des résultats faussement positifs, donc si vous obtenez un résultat positif là-bas, le confirmer avec un test moléculaire de toute sorte est généralement une bonne idée.

À l’heure actuelle, vos tests sont assez chers et peuvent être prohibitifs pour de nombreuses personnes, surtout en ce moment, lorsque la demande est si élevée et que les gens doivent tester fréquemment. Pensez-vous que cela pourrait s’améliorer à l’avenir ?

Notre objectif pour ce produit est de pouvoir le réduire au prix d’un test rapide d’antigène. C’est ce que nous voulons pouvoir atteindre, et nous pensons que nous pouvons y arriver parce que notre produit est suffisamment simple pour que nous puissions le rendre moins cher avec du volume et plus d’automatisation. Nous pouvons certainement le faire en 12 mois et probablement en six mois.

En quoi les soins de santé sont-ils différents des autres domaines dans lesquels vous avez travaillé, et qu’avez-vous appris au cours de la dernière année et demie sur ces différences ?

Il y a deux choses en particulier que vous devez vraiment apprendre rapidement si vous voulez entrer dans le monde de la santé des consommateurs, en dehors de toute la science. Le premier est la qualité. Dans le monde d’où je viens, il s’agit essentiellement de contrôle de la qualité – vous testez un produit et assurez-vous qu’il ne tombera pas en panne, et il existe des seuils pour la fréquence à laquelle il peut échouer. Dans le monde de la santé, c’est un jeu de balle complètement différent. Vous devez vraiment suivre un ensemble de directives de gestion de la qualité assez strictes pour vous assurer de prêter attention à chaque étape de la conception et du test d’un produit. Très honnêtement, n’importe quelle entreprise dans le monde en bénéficierait – cela vous amène simplement à fabriquer de meilleurs produits.

La seconde est réglementaire. Nous avons construit un partenariat très sain et fructueux avec la FDA [Food and Drug Administration] aux États-Unis, et nous sommes en train d’établir des partenariats avec des organismes de réglementation dans d’autres parties du monde. C’est une expérience humiliante. Ces personnes comprennent ce que nous construisons mieux que quiconque et parfois même mieux que nous parce qu’elles l’ont vu dans tant d’entreprises. En fin de compte, cela vous oblige également à créer un meilleur produit.

Les entreprises technologiques s’intéressent clairement de plus en plus au domaine de la santé. Y a-t-il des choses que vous avez apprises de cette expérience et que vous diriez à d’anciens collègues de grandes entreprises de technologie de travailler dans ce domaine ?

Je reviendrais probablement sur l’importance d’être vraiment humble et de ne pas vraiment essayer de tout faire vous-même. Dans la Silicon Valley, et en particulier dans les grandes entreprises technologiques, il y a un sentiment général de « nous pouvons tout faire » – parce que nous avons certaines des meilleures personnes au monde et nous avons des investissements infinis. Mais ce n’est pas vraiment suffisant. Vous devez vraiment comprendre le paysage, vous devez vous associer aux systèmes de santé publique et vous devez être humble. Vous devez établir ces partenariats dès le début.