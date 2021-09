Un ancien cadre du Bayern Munich parle d’interactions avec le Real Madrid

L’ancien PDG du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a récemment été interviewé [AS] où il a évoqué son passage à la tête du plus grand club d’Allemagne et de la Bundesliga.

Alors que son interview couvrait de nombreux sujets, il a parlé de sa relation concernant les transferts avec le Real Madrid et a donné un aperçu de la formation de l’échec de la Super League européenne.

« Disons simplement que cela ne m’a pas surpris de façon inattendue. Florentin [Perez] a toujours été un partisan du [Super League]. Nous parlons d’un grand homme d’affaires qui n’était pas d’accord avec [the] décisions de la FIFA et de l’UEFA pendant un certain temps et a agi en conséquence. L’idée de la Super League n’est pas née en avril, mais bien plus tôt.

Rummenigge a également évoqué l’intérêt passé du Real Madrid pour quelques joueurs spécifiques du Bayern qui ont eu un impact sur le club.

Re: Robert Lewandowski

“Il [Perez] n’a jamais laissé tomber son nom dans aucune de nos conversations. Il me connaît très bien et sait qu’il ne vend pas à un joueur comme Lewandowski. J’ai toujours dit que les deux meilleures signatures que j’ai faites en 30 ans à la tête du Bayern étaient lui et [Manuel] Neuer. Le meilleur arrière et le meilleur up, sans lesquels les récents succès n’auraient pas été possibles.

Re: Franck Ribéry

« Nous voulions envoyer un message au monde du football. Ils nous ont offert 75 millions pour Ribéry, à l’époque il aurait battu tous les records. Je me souviens que nous nous sommes tous assis et avons commencé à discuter de la question pour arriver à la conclusion que nous n’allions pas vendre pour cet argent ou plus. Notre intention était de montrer au monde que le Bayern n’est pas un club d’achat ou de vente. C’était un signal clair, à la fois pour les clubs et pour nos joueurs qui, à partir de ce moment, ont compris que des contrats sont signés ici pour les remplir.

Rummenigge a récemment quitté son poste de PDG du Bayern Munich au cours de l’été. Le gardien de longue date du Bayern, Oliver Kahn, a remplacé le directeur général de 65 ans en juillet.