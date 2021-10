Un ancien cadreur de CNN et ABC arrêté pour avoir menacé Matt Gaetz et sa famille

Publicité

Un homme qui travaillait comme caméraman pour CNN et ABC a été arrêté et fait face à une inculpation fédérale pour avoir envoyé des messages de menace au représentant républicain de Floride Matt Gaetz.

L’homme, Eugene Huelsman, aurait envoyé les messages au représentant Gaetz par téléphone cette année et a été cloué dans un acte d’accusation fédéral la semaine dernière.

L’acte d’accusation ne fait pas référence au représentant Gaetz par son nom mais utilise les initiales MG, a rapporté Politico.

« Raconter [M.G.] pour surveiller ses arrières, lui dire de surveiller ses enfants », a déclaré l’ancien caméraman de CNN, selon l’acte d’accusation. « Je viens pour lui… je vais le tuer… je vais te mettre une balle en toi et je vais aussi mettre une balle dans l’un de tes putains d’enfants. »

Gaetz a confirmé mardi à POLITICO qu’il était la cible des menaces présumées. Le message est arrivé alors qu’il jouait un rôle de premier plan dans la promotion des fausses allégations de l’ancien président Donald Trump concernant une fraude généralisée lors de la course présidentielle de l’année dernière.

L’arrestation a eu lieu un jour ou deux après que le membre du Congrès républicain s’est rendu à la Chambre la semaine dernière pour se plaindre que le ministère de la Justice n’était pas assez agressif pour faire face aux menaces contre lui.

La semaine dernière, le représentant a déclaré que le ministère de la Justice ne prenait pas au sérieux les menaces contre lui.

Gaetz a détaillé l’incident lors d’un discours prononcé à l’étage de la Chambre et a déclaré qu’il venait d’apprendre des détails supplémentaires sur la menace.

« Je remercie monsieur d’avoir cédé parce que je pense que quelqu’un essaie de me tuer », a déclaré Gaetz.

«Et s’ils réussissent, j’aimerais que mes électeurs et ma famille sachent qui a mis fin à leur arrestation. Madame la Présidente, le 8 octobre 2021, une poignée Twitter, intitulée CIA Bob est à votre porte, a tweeté à @RepMattGaetz : « Regarde ici, mon pote ». J’ai vécu à Portland. Portland a ordonné un coup sur vous. J’ai accepté le contrat. Bonne journée », a ajouté Gaetz.

« Suite à ce tweet, cet individu s’est rendu à Washington, DC, et la police du Capitole a recommandé son arrestation », a poursuivi Gaetz.

« Ce sont des informations qui viennent d’être partagées avec moi par la section des enquêtes et de l’évaluation des menaces du Bureau des services de protection, et plus précisément, George [last name], et George m’a dit que la police du Capitole avait recommandé l’arrestation de cet individu et que le ministère de la Justice avait refusé de le faire, a refusé de le faire », a-t-il déclaré.

« Et à la veille du témoignage du procureur général devant la commission judiciaire demain, ce n’est qu’un autre exemple du ministère de la Justice ayant un double standard », a ajouté Gaetz.

« Si mon nom n’était pas Gaetz, si c’était Omar ou Tlaib, vous pariez que cette personne aurait été arrêtée parce que c’est ce que la police du Capitole a recommandé. Mais le ministère de la Justice ne semble pas s’en soucier autant quand il s’agit de républicains. »Et dans une interview avec Politico, il a déclaré qu’il pensait que son discours était ce qui avait motivé l’arrestation de Huelsman.

« S’ils prenaient notre sécurité au sérieux, ils arrêteraient toutes les personnes qui violent la loi fédérale et les menaces de nous tuer… Je pense que le ministère de la Justice est partial contre les républicains », a-t-il déclaré.

RUPTURE : Eugene « Gene » Huelsman, un caméraman de longue date pour CNN, ABC, NBC et autres, a été ARRÊTÉ pour avoir menacé de tuer Matt Gaetz et sa famille. Un autre homme qui a récemment menacé le représentant Gaetz est toujours en liberté après que le DOJ a bloqué la recommandation d’arrestation de l’USCP. pic.twitter.com/JbIe3LJAY5 – Représentant Matt Gaetz (@RepMattGaetz) 27 octobre 2021

Mais le représentant était reconnaissant pour l’arrestation de Huelsman.

« Je suis heureux que les procureurs du district nord de la Floride prennent au sérieux les menaces de mort contre moi et ma famille », a-t-il déclaré. « Je souhaite que ce soit une éthique dans l’ensemble de l’entreprise du DOJ. »

Le procureur général adjoint Lisa Monaco se concentre sur les cas de menace et les menaces contre les législateurs fédéraux.

«Je pense que le procureur général a clairement indiqué que le travail du ministère de la Justice, en collaboration avec les forces de l’ordre nationales et locales, consiste à prévenir la violence, à prévenir les menaces de violence, que ce soit dans les conseils scolaires, que ce soit des crimes haineux, que ce soit contre les travailleurs électoraux, qu’il s’agisse de menaces contre des juges ou des membres du Congrès, notre objectif est de prévenir la violence ou les menaces de violence », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Le représentant a annoncé l’arrestation sur Twitter mais a déclaré qu’il y avait encore quelqu’un d’autre qui l’avait menacé et qui était libre.