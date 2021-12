Un ancien candidat à la présidence et sénateur décède après un diagnostic de cancer du poumon

L’ancien sénateur Bob Dole est décédé dimanche matin, a annoncé en ligne la Fondation Elizabeth Dole. L’ancien législateur républicain du Kansas avait 98 ans et il serait décédé dans son sommeil. Aucune cause de décès n’a encore été annoncée, bien que Dole ait reçu un diagnostic de cancer du poumon plus tôt cette année.

« C’est avec le cœur lourd que nous annonçons que le sénateur Robert Joseph Dole est décédé tôt ce matin dans son sommeil », peut-on lire dans le communiqué. « À sa mort, à l’âge de 98 ans, il avait fidèlement servi les États-Unis d’Amérique pendant 79 ans. Plus d’informations à venir bientôt. » Le message comprenait le hashtag « Se souvenir de Bob Dole », qui a rapidement pris de l’ampleur. De nombreux Américains se souvenaient mieux de Dole pour sa campagne présidentielle que pour son travail en tant que sénateur.

Cette histoire se développe.