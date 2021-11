Un ancien champion de boxe est décédé à 31 ans

L’athlète français Julie Le Galliard, qui était le champion national de boxe poids léger 2015, est décédé ce dimanche à 31 ans après avoir passé plusieurs semaines à l’hôpital pour une affection dérivée du coronavirusa rapporté la presse locale mardi.

La nouvelle a été confirmée dans les dernières heures par des amis et des proches, choqués par la mort du jeune boxeur, que bien qu’elle ait été complètement vaccinée, elle souffrait d’une maladie du sang d’immunodéficience. « Julie avait l’esprit d’une guerrière, mais peu connaissaient la faiblesse de son corps »son amie, la championne du monde de boxe Anne-Sophie Mathis, a écrit sur Facebook.

Selon le journal Le Parisien, la jeune femme était en réanimation à Marseille depuis près de deux mois après avoir présenté les premiers problèmes respiratoires dérivés de la maladie, qui s’était compliquée.

Elle a été championne nationale en 2015.

regarde aussi

« Julie a dû être intubée très vite et apparemment il y avait un problème avec sa trachée, qui a été touchée. Elle a dû être opérée. Elle a été longtemps dans le coma et a passé les deux derniers mois de sa vie dans des conditions très compliquées. conditions », raconte un ami proche dans le journal français.

Le Galliard, originaire de la région nord-ouest de la Lorraine, a commencé la boxe en 2005 et concourait dans la catégorie des moins de 57 kilos, qui n’était pas une olympienne à l’époque où elle était la gagnante.

Ces dernières années, il s’était éloigné du ring en raison d’une blessure à l’épaule nécessitant une intervention chirurgicale et avait commencé à réorienter sa carrière vers l’éducation. Elle a obtenu un baccalauréat en développement social et médiation par le sport, en plus d’avoir un diplôme d’éducatrice sportive, comme le rapporte Le Parisien.

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE