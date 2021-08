Un ancien champion de la WWE et de la WCW hospitalisé pour de multiples problèmes médicaux

Une légende de la WWE a été transportée d’urgence à l’hôpital cette semaine en raison de multiples problèmes médicaux. Brian Knobbs – connu comme la moitié des Nasty Boys qui étaient champions par équipe à la WWE et à la WCW – devrait être à l’hôpital pendant quelques mois, selon son ami Fred Jung, qui a partagé la nouvelle sur la page GoFundMe. Actuellement, la page a collecté plus de 11 000 $, l’objectif étant de 20 000 $.

“Brian a été transporté d’urgence en ambulance aux urgences où il subit une batterie de tests pour déterminer la gravité de ses principaux problèmes d’estomac”, a écrit Jung. “Ses médecins ont exprimé une extrême inquiétude et ont dit à Brian qu’il resterait probablement à l’hôpital pendant au moins les deux prochains mois. Couplé à ses problèmes d’estomac, le bon genou de Brian a finalement cédé et nécessite une intervention chirurgicale s’il espère marcher à nouveau Brian est un homme fier qui a travaillé sans relâche toute sa vie pour être autosuffisant.

“Comme nous tous, il a lutté contre la pandémie et a récemment tenté de nouveaux voyages de travail, mais la douleur extrême l’a forcé à arrêter. En plus de sa santé physique défaillante, Brian a perdu plusieurs de ses amis les plus proches dans le secteur à cause de problèmes de santé de leur propre chef, ce qui a sérieusement affaibli ses perspectives mentales. Perdant sa capacité à prendre la route et à gagner sa vie, et ayant une assurance limitée pour couvrir ses factures médicales et ménagères croissantes, Brian demande humblement de l’aide avec une campagne GoFundMe. “

Knobbs, de son vrai nom Brian Yandrisovitz, a eu une carrière très réussie avec son partenaire des Nasty Boys Jerry Sags. Le duo a eu son moment WrestleMania lorsqu’ils ont remporté les champions par équipe de la WWE à WrestleMania VII en 1991. Ils ont perdu les titres contre The Legion of Doom à SummerSlam plus tard cette année-là. En 1993, les Nasty Boys rejoignent la WCW et remportent rapidement le championnat du monde par équipe. Ils ont remporté les titres deux fois de plus avant que Sags ne se retire et que Knobbs ne devienne un concurrent en simple. Knobbs remporterait le championnat Hardcore à trois reprises.

Au fil des ans, The Nasty Boys ferait des apparitions dans différentes promotions. La dernière apparition enregistrée remonte à 2010 lorsqu’ils ont travaillé à la TNA (maintenant Impact Wrestling) pendant quelques mois. En 2003, Pro Wrestling Illustrated a classé les Nasty Boys n ° 53 des 100 meilleures équipes de tag dans les « années PWI ».