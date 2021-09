Ce samedi s’est joué le match du Club des Légendes et il y a eu une bagarre qui a fait parler les gens. Vitor Belfort a affronté Evander Holyfield et le match a duré beaucoup moins que prévu.

Le Brésilien a battu l’ancien champion du monde des poids lourds Evander Holyfield par TKO au premier tour. Cela faisait 11 ans que l’Américain n’avait pas concouru pour la dernière fois, mais après qu’Oscar De La Hoya ait été testé positif pour le coronavirus, il est entré en remplacement de dernière minute. Même ainsi, le combat n’était pas favorable.

Un ancien champion du monde a fracassé Belfort pour avoir célébré un KO

À 58 secondes après le début du premier tour, Holyfield est tombé du pied gauche et après avoir récupéré, l’arbitre a continué le combat. Seulement 36 secondes se sont écoulées pour qu’après une série de coups intenses du Brésil, Evander tombe à nouveau. Malgré tout, il a demandé à continuer le combat. Lors de la reprise, les coups ont continué et en voyant que Holyfield ne répondait plus, le juge a mis fin au match en donnant le vainqueur à Vitor Belfort.

À ce moment-là, le Brésilien de 44 ans a célébré en levant les bras et avec une grande euphorie, ce qui a suscité de vives critiques. David Haye, ancien champion du monde des poids lourds et des poids lourds, a complètement nié ce qui s’est passé et a déclaré : “C’était une chose horrible à regarder. J’étais comme, qu’est-ce que tu fais ? Il a 58 ans. Il célébrait comme s’il avait fait quelque chose de génial. Différentes personnes ont différentes valeurs de respect.”

Holyfield n’a pas combattu depuis 2011, mais avait signé pour le faire contre Kevin McBride plus tôt cette année, avec un futur combat possible contre son rival de longue date Mike Tyson à l’horizon.

Après l’annulation du combat contre McBride, Holyfield a posté sur Instagram en août qu’il s’était « entraîné dur pendant des mois » et a ajouté : “Je promets à mes fans que je monterai sur le ring au moins une fois de plus avant de raccrocher mes gants et de me reposer pour toujours.”

De plus, l’ancien président Donald Trump était présent au combat, qui a encouragé la compétition et a invité les fans de boxe à suivre de près le combat. pe

David Haye à propos de Vitor Belfort assommant Evander Holyfield : “C’était horrible à voir… Il l’a juste fait exploser. Je me suis dit : ‘Qu’est-ce que tu fais ? Il a 58 ans.’ Et il célébrait comme s’il avait fait quelque chose d’impressionnant. Différentes personnes ont différentes valeurs de respect. ” [@IFLTV] – Michael Benson (@MichaelBensonn) 12 septembre 2021

Malgré les commentaires, Belfort se souciait peu des critiques de Haye et s’est déjà engagé à combattre Jake Paul pour lequel Triller a déjà promis de verser 30 millions de dollars au vainqueur.

