Un ancien chauffeur du VLA révèle qu’il a été opéré

L’ancien chauffeur du VLA révèle qu’il a subi une intervention chirurgicale | Instagram

Le célèbre ex conducteur De Venga la Alegría, Fernando del Solar, a annoncé qu’il avait subi une opération, c’est ainsi qu’il a clarifié son état de santé et aussi, comme si cela ne suffisait pas, il a également annoncé qu’il y aurait bientôt un mariage.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques semaines à peine, des photographies ont circulé sur divers réseaux sociaux dans lesquelles Fernando del Solar a été vu dans un fauteuil roulant, ce qui a beaucoup perturbé ses followers.

C’est ainsi que maintenant, dans une interview pour lui Programme De première main, c’est l’acteur qui a précisé son état de santé et annoncé qu’il l’avait emmené à l’hôpital.

L’acteur a indiqué qu’il avait subi une opération nez fonctionnel, car après tous les traitements médicaux qu’il a subis, son nez a été affecté.

Rien à voir avec tout ce qu’ils ont publié, j’ai opéré mon nez et ce n’était pas esthétique, tu vois, j’ai le même nez, ce qui se passe c’est qu’après tous les traitements et les tubes qu’ils m’avaient mis à respirer et ça, j’étais J’avais un peu dévié le septum et avec un protège-dents et tout m’empêchait de respirer, j’ai donc dû me faire opérer », a-t-il expliqué.