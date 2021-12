Un ancien chauffeur-livreur de FedEx fait face à des accusations pour avoir jeté des centaines de boîtes

Un ancien chauffeur-livreur de FedEx a été inculpé vendredi pour avoir prétendument jeté des centaines de colis dans un fossé plutôt que de les amener aux destinataires prévus. Les colis ont été déposés dans le comté de Blount, en Alabama, la semaine avant Thanksgiving. Les autorités ont déclaré AUJOURD’HUI que le conducteur avait des remords pour ses actions et coopère à leur enquête.

Le shérif du comté de Blount, Mark Moon, a déclaré aux journalistes qu’un chauffeur de 22 ans travaillant pour FedEx en tant qu’entrepreneur avait déversé environ 400 colis dans un fossé au bord de la route entre le 17 et le 23 novembre. Il fait maintenant face à cinq accusations de fret. vol et a été placé en garde à vue vendredi. Moon a déclaré que l’homme avait récemment subi un décès dans sa famille et a reconnu qu’il avait pris de mauvaises décisions. Il a déclaré: « Il semble qu’il était très triste pour ce qu’il avait fait et qu’il venait d’admettre qu’il avait eu – qu’il avait eu des moments difficiles dans sa vie et qu’il avait fait de mauvais choix. »

Les colis ont été découverts la veille de Thanksgiving. Moon a déclaré que 153 des colis avaient leurs codes-barres intacts et étaient donc liés aux clients d’origine. 247 autres colis étaient illisibles, mais la valeur des marchandises dans le fossé a été estimée à 24 000 $.

Le chauffeur a déclaré qu’il avait jeté les colis à cinq reprises en cinq jours, mais que lui-même n’avait jamais rien volé. Moon a déclaré: « Il a dit à notre enquêteur qu’il n’avait rien pris, il les a juste déchargés parce qu’il ne voulait pas les livrer. » FedEx a licencié le chauffeur le lendemain de la découverte des colis manquants.

« J’espère que ce sera l’une de ces leçons de vie très difficiles dont il tirera les leçons et qu’il pourra avancer dans sa vie », a déclaré Moon. « C’est ce que nous voulons vraiment. »

Le vol de cargaison est un crime de classe D en Alabama – le niveau de crime le plus bas de l’État. On ne sait pas encore si l’ancien conducteur a un avocat qui peut parler en son nom, et il n’y a eu aucune spéculation sur le type de peine qu’il pourrait encourir.

Cette histoire ne fait qu’ajouter aux craintes croissantes concernant les achats en ligne alors que les États-Unis continuent de faire face aux retombées économiques de la pandémie de COVID-19. Selon un rapport de Business Insider, les États-Unis ont un excédent d’offres d’emploi mais pas une « pénurie de main-d’œuvre ». Au lieu de cela, les travailleurs mécontents cherchent des moyens de tirer parti de leurs employeurs pour leur offrir de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires et de meilleurs avantages sociaux. Cela inclut de nombreux travailleurs du secteur en pleine croissance de l’exécution des achats en ligne, comme décrit dans ce profil par CNBC.