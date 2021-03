Le magasin de vêtements H&M est vu à Times Square à Manhattan, New York, États-Unis

Au moins un détaillant en ligne chinois a semblé abandonner les produits de H&M au milieu des attaques des médias sociaux contre l’entreprise suédoise pour s’être dit «profondément préoccupé» par les informations faisant état de travail forcé dans la région extrême-ouest du Xinjiang.

L’Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada ont imposé lundi des sanctions aux responsables chinois les accusant de violations des droits de l’homme au Xinjiang. La Chine a riposté avec des sanctions contre les législateurs et les institutions européens.

H&M avait précédemment déclaré dans un communiqué qu’il était «profondément préoccupé par les rapports d’organisations de la société civile et des médias qui incluent des accusations de travail forcé» et qu’il ne s’approvisionnait pas en produits du Xinjiang.

Des militants et certains politiciens occidentaux accusent la Chine d’avoir recours à la torture, au travail forcé et à la stérilisation de musulmans ouïghours au Xinjiang. La Chine nie les accusations, dit qu’elle dispense une formation professionnelle et que ses mesures sont nécessaires pour lutter contre l’extrémisme.

Il n’était pas immédiatement clair pourquoi une vieille déclaration de H&M, que les médias avaient rapportée l’année dernière, sur la région productrice de coton était de retour dans les yeux du public.

La boutique officielle de H&M sur Tmall d’Alibaba, une plateforme de commerce électronique, n’était pas accessible mercredi. Le People’s Daily officiel a rapporté que les recherches de produits H&M sur les plates-formes JD.com et Pinduoduo ne donnaient plus de résultats. . n’a pas été en mesure de déterminer si ces produits étaient auparavant disponibles.

Alibaba, JD.com et Pinduoduo n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Chine est le quatrième marché de H&M avec des ventes de 2,9 milliards de couronnes suédoises (339 millions de dollars) au cours des 12 mois jusqu’en novembre 2020.

«Répandre des rumeurs pour boycotter le coton du Xinjiang, tout en voulant aussi gagner de l’argent en Chine? Vœu pieux! » la Ligue de la jeunesse communiste, l’aile jeunesse du parti au pouvoir chinois, a déclaré dans un message publié sur la plate-forme de médias sociaux Weibo.

Dans un autre article, la Ligue a évoqué les remarques faites par le plus haut diplomate chinois, Yang Jiechi, lors d’une réunion combative avec ses homologues américains la semaine dernière en Alaska, où, se référant à diverses actions américaines, il a déclaré que le peuple chinois «n’allait pas avaler cela. ».

Le coton du Xinjiang «ne va pas avaler ça», a déclaré la Ligue.

L’acteur Huang Xuan a déclaré sur sa page officielle de médias sociaux Weibo qu’il avait résilié son contrat de représentant de H&M, affirmant qu’il s’opposait à «la calomnie et à la création de rumeurs».

H&M a également déclaré dans sa déclaration initiale qu’il mettrait fin à sa relation avec un fournisseur chinois accusé de travail forcé.

Un graphique dans un commentaire de la CCTV officielle qui a critiqué la société pour sa position a déclaré que «H&M, vous n’êtes plus du tout à la mode».

Certaines personnes sur Weibo ont appelé H&M à quitter la Chine et à un boycott.

«C’est tellement impudique de salir le Xinjiang et nous n’achetons pas vos produits», a déclaré une personne.

H&M a refusé de commenter.

Le rédacteur en chef du journal d’État Global Times, Hu Xijin, a exhorté les entreprises occidentales à être «très prudentes» et à ne pas «supprimer le Xinjiang chinois».

Pour ce faire, a-t-il déclaré dans un article sur les réseaux sociaux, «susciterait sans aucun doute la colère du public chinois». Il n’a identifié aucune entreprise.