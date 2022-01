Un ancien conseiller de Trump poursuit l’État de New York pour des priorités raciales en matière de coronavirus: « C’est du fascisme raciste »

L’ancien conseiller de Trump, Stephen Miller, poursuit l’État de New York pour avoir accordé la priorité aux personnes non blanches pour des traitements spécifiques contre les coronavirus dans ce qu’il a qualifié de violation flagrante de la Constitution.

L’organisation de Miller, America First Legal, lance une action en justice contre l’État pour avoir prétendument favorisé les patients non blancs dans la distribution de traitements COVID-19 limités.

Le ministère de la Santé de l’État a publié un document en décembre demandant aux prestataires de soins de santé de considérer la race comme un facteur de risque de maladie grave lors de la détermination de l’éligibilité à des traitements antiviraux spécifiques qui sont rares, tels que les anticorps monoclonaux et les pilules antivirales.

LES POLITIQUES RACIALISÉES DE NEW YORK SUR LE CORONAVIRUS SONT ILLÉGALES : CRITIQUES

« La race non blanche ou l’origine ethnique hispanique/latino doit être considérée comme un facteur de risque, car la santé systémique et les inégalités sociales de longue date ont contribué à un risque accru de maladie grave et de décès dus au COVID-19 », indique le mémo.

Le gouverneur de New York, Kathy Hochul, a signé une loi déclarant le racisme systémique une crise de santé publique et a appelé à une plus grande équité en matière de santé publique. (Photo AP)

Miller a dénoncé la disposition sur « Tucker Carlson Tonight », affirmant que « l’expérience américaine est morte » si les prestataires de soins de santé peuvent discriminer sur la base de la race.

« Dans le contexte de New York, nous voyons des décisions concernant la vie ou la mort et des soins médicaux pris en fonction de la race et de la couleur de la peau », a déclaré Miller. « Si cela peut survivre, si cette politique est autorisée à perdurer, alors dans un sens très réel, notre Constitution cesse d’être la loi suprême du pays et devient plutôt la relique d’une civilisation déchue. C’est à quel point les enjeux sont grands. ce combat. »

« Si vous arrivez à un point dans ce pays où vos soins de santé pour vos proches, pour votre famille, vos enfants, vos grands-parents, seront décidés en fonction du pays d’où viennent vos ancêtres, à quoi ils ressemblent, quel est leur teint est, alors l’expérience américaine est morte. »

NEW YORK DIT QU’IL DONNER LA PRIORITÉ AUX PERSONNES NON BLANCHES DANS LA DISTRIBUTION D’UNE FAIBLE OFFRE DE TRAITEMENTS COVID-19

L’auteur et ancien procureur adjoint américain Andy McCarthy a exprimé un sentiment similaire dans une précédente interview avec Fox News, où il a exhorté le ministère de la Justice à enquêter sur la base juridique de la note.

Merck & Médicament antiviral de Co. (Merck & Co. via AP, fichier)

Miller a déclaré que la note représentait le désir de la gauche d’avoir un « pouvoir gouvernemental illimité ».

« Le pouvoir de vie et de mort sur des innocents à cause de leur apparence, vous parlez de fascisme. Il n’y a pas d’autre mot pour décrire cela », a-t-il déclaré. « Le fascisme raciste. Il utilise le pouvoir totalitaire pour faire avancer un programme raciste. Le libéralisme américain, le petit « L », l’idée de l’individu ayant une dignité innée, une valeur innée et des droits innés, c’est mort et disparu si cela est autorisé et se propage à travers le tout le système de santé. »

