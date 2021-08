Un ancien d’American Idol parle de sa relation avec Ryan Seacrest et de l’abus de drogues dans un nouveau documentaire

in

Le comédien Brian Dunkleman, qui a co-animé la première saison d’American Idol avec Ryan Seacrest, fait l’objet d’un nouveau documentaire sur sa vie après avoir quitté la série. Dans Dunkleman, l’homme de 49 ans raconte sa toxicomanie et sa relation avec Seacrest pendant son bref passage sur Idol. Dunkleman était le dernier dans l’actualité en 2019, lorsqu’il a été révélé qu’il gagnait de l’argent en tant que chauffeur Uber.

“Dunkleman. Dites-le. Un peu amusant, hein? Vous ne sonnez pas? Google mon nom”, a déclaré Dunkleman dans la bande-annonce du documentaire partagé par Radar Online. “Dieu, j’aurais aimé ne jamais l’avoir eu. Assurez-vous de bien l’écrire. Après environ 140 000 visites, vous commencerez à comprendre ma notoriété que, oui, en 2002, j’ai animé l’émission n ° 1 de l’histoire de la télévision moderne . Et après 25 épisodes, j’ai arrêté. Ou l’ai-je fait ? Parfois, je ne m’en souviens pas.” Il a taquiné la réponse au “film le plus stupide de tous les temps”, qui quittait Idol juste avant qu’il ne devienne une sensation.

En ce qui concerne sa relation avec Seacrest, Dunkleman a déclaré que les deux se “coupaient la tête” tout le temps dans les coulisses. “J’ai encore crié. J’étais comme, ‘Ryan!’ Il se retourne. Il me dit : ‘Quoi !?’ », a déclaré Dunkleman. “Seacrest, Seacrest. F— Ryan Seacrest. J’aurais pu lui casser le cou si je le voulais. J’ai vu des films. Je pense que je pourrais le faire ! Mon Dieu, ça aurait eu autant de succès sur YouTube. “

Dans une autre partie de la bande-annonce, Dunkleman a critiqué les scripts qu’il a reçus sur Idol. Il affirme avoir entendu une fois Simon Cowell appeler le spectacle “ridicule” parce qu’ils ont “déjà laissé passer deux autres singes”, se référant aux mauvais chanteurs qui ont auditionné. Cela a poussé Randy Jackson à s’en prendre à Cowell pour avoir appelé les gens des singes. Dunkleman prétend qu’il pensait que Jackson “allait l’assommer”.

Dunkleman a déclaré qu’il “prenait” de la cocaïne “toute la nuit” avant un épisode en direct. La consommation de drogue était “ridicule”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il consommait également de l’ecstasy et d’autres drogues. “C’est juste une autre chose qui m’a fait passer pour un trou difficile, et ils ont décidé d’en garder un, et ce n’était pas moi”, a-t-il déclaré. Dunkleman a affirmé qu’un manager l’avait refusé, lui disant qu’il avait “la puanteur sur toi”.

Lors de la première de la saison 2 d’American Idol, Dunkleman a déclaré qu’il “ne pouvait pas fonctionner” et espérait qu’un avion dans lequel il se trouvait s’écraserait parce que “je ne veux plus être en vie”. Dunkleman a également parlé du stress auquel il a été confronté après son mariage et des gros titres de 2019 sur son travail en tant que chauffeur Uber. “Peu importe si je conduis un Uber. Peu importe si je suis dans une émission de télévision. J’essaie juste d’être le meilleur père possible”, a-t-il déclaré.

En 2019, TMZ a rapporté que Dunkleman avait inscrit son travail de chauffeur Uber dans ses documents de divorce. Après le rapport, Dunkleman a défendu l’arrêt de sa carrière de stand-up afin de pouvoir soutenir son fils en tant que chauffeur Uber. “J’ai choisi d’arrêter de faire de la comédie stand-up et j’ai commencé à conduire un Uber pour que je puisse être là pour mon fils autant qu’il en avait besoin après notre vie car nous savions qu’elle avait été détruite”, a-t-il tweeté en janvier 2019, en taguant TMZ. “Imprime ça.”