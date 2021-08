Un ancien d”American Idol’ publie une vidéo de la police mettant un nouveau-né en détention des mois après son premier enfant, suscitant l’indignation

L’ancienne chanteuse d’American Idol Syesha Mercado se bat avec les autorités de Floride pour récupérer la garde de ses deux enfants, qui ont été enlevés par les autorités au cours des six derniers mois. Leur fils de 15 mois, Amen’Ra, a été placé en famille d’accueil en mars, puis mercredi, sa fille de 10 jours a été placée en garde à vue par les députés du shérif du comté de Manatee. Le partenaire de Mercado, Tyron Deener, a publié mercredi la rencontre d’une heure sur Instagram, déclenchant un tollé sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo Instagram, plusieurs véhicules du shérif sont vus s’arrêter à la voiture de Deener et Marcado avec des feux clignotants. Deux députés leur ont dit qu’ils avaient une ordonnance du tribunal pour remettre leur fille pour un examen à l’hôpital, rapporte USA Today. Mercado et Deener ont déclaré aux députés que leur fille avait vu un médecin la veille. Ils ont dit qu’ils se rendaient au bureau du shérif mercredi à 8 heures du matin et qu’on leur a dit que personne n’était disponible là-bas. Il y a eu une audience au tribunal jeudi, mais le bébé est toujours en détention préventive, a déclaré à USA Today Donisha Prendergast, fondatrice de l’organisation Nous avons le droit d’avoir raison.

Mercado et Deener ont diffusé la vidéo en direct depuis leur voiture mercredi. Il était sur le siège du conducteur pendant que le chanteur tenait leur bébé sur la banquette arrière. Ils ont dit aux autorités qu’ils voulaient emmener eux-mêmes leur bébé à l’hôpital et le médecin leur a dit que le bébé était en bonne santé la veille. Cependant, les autorités ont dit aux deux qu’elles souhaitaient emmener le bébé à l’hôpital pour un autre examen. Une équipe de gestion de cas des services de protection de l’enfance (CPS) a tenté d’effectuer un contrôle de bien-être après la naissance du bébé, mais Mercado et Deener leur ont dit de parler à leur avocat avant la visite, rapporte BuzzFeed News. Le CPS a reçu des ordres signés par le juge pour mener l’enquête et sécuriser la possession du bébé, selon la vidéo.

“Mon bébé a quelques jours et vous m’enlevez mon bébé”, a-t-on entendu dire aux autorités. “Tu n’as pas de cœur. C’est tellement mal.” Elle leur dit plus tard : « Tout ce que vous aviez à faire était d’appeler l’avocat. Nous avons tous les papiers… Vous avez créé tellement de traumatismes. mes amis. Vous n’êtes pas mes amis.

Mercado se bat également pour obtenir la garde d’Amen’Ra, qui a été placé en famille d’accueil fin mars. Ils l’ont emmené à l’hôpital pour tous les enfants Johns Hopkins de Saint-Pétersbourg le 26 février, craignant qu’il ne souffre de malnutrition après que l’approvisionnement en lait maternel de Mercado se soit réduit. Ils ont dit que leur fils n’acceptait pas d’autres fluides. Après deux semaines à l’hôpital, Mercado et Deener ont été retirés de l’hôpital par la police pour intrusion. Amen’Ra a été libéré fin mars, mais il a été placé en famille d’accueil pour malnutrition présumée. Le bureau du shérif du comté de Manatee a déclaré que le couple avait refusé une injection intramusculaire de B-12, mais les deux ont nié cette allégation. Mercado a accusé les autorités de ne pas lui avoir dit que leur fils avait été libéré et de n’avoir jamais vérifié auprès des membres de la famille s’ils avaient placé le garçon avec eux.

Agissez aujourd’hui pour aider #BringRaHome https://t.co/Fru90KoGIZ – Syesha Mercado (@Syesha) 9 août 2021

Alors que cette bataille juridique se poursuivait, la fille de Mercado est née. Lors de la confrontation de mercredi, les députés ont affirmé que Deener et Mercado n’avaient pas parlé du bébé aux autorités. Deener a déclaré qu’ils avaient posé toutes les questions sur Mercado et que leur enfant s’était d’abord adressé à leur avocat. Avant que les travailleurs sociaux ne prennent la petite fille, Mercado a crié pendant qu’elle allaitait le bébé. Elle a donné aux autorités un biberon de lait maternel et a pleuré en emmenant le bébé dans une autre voiture. Elle a insisté sur le fait que son bébé était en bonne santé.

Mercado a depuis utilisé les médias sociaux pour sensibiliser à la situation. Sa famille a également lancé une page GoFundMe pour les aider dans leur bataille juridique pour récupérer la garde d’Amen’Ra. Le fonds a amassé plus de 271 000 $, dépassant l’objectif de 200 000 $.

La vidéo de mercredi compte plus de 1,6 million de vues sur Instagram et des milliers de commentaires de supporters. “Ils font tout pour vous briser et je prie pour votre force”, a écrit une personne. “Je suis foutrement livide !!!!! rends à cette maman ses BÉBÉS MAINTENANT!!!!!” une autre personne a écrit. “Je ne peux pas arrêter de pleurer. Ma journée de travail est officiellement terminée. Je vais jeûner et prier pour cette famille. Je suis maman. Je ne peux pas arrêter de pleurer”, a ajouté un autre.