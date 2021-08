Un ancien de “Dancing With the Stars” arrêté pour agression et vol qualifié

L’influenceur des médias sociaux Hayes Grier, qui a participé à Dancing With the Stars, a été arrêté vendredi à Charlotte, en Caroline du Nord, en vertu de mandats d’arrêt en cours de Californie pour agression et vol. Grier, 21 ans, est devenu célèbre sur le site de médias sociaux aujourd’hui disparu Vine, mais compte toujours un nombre important d’abonnés, dont plus de 5,6 millions d’abonnés Instagram. La police pense que Grier est responsable d’une attaque présumée le 26 juillet.

Selon les mandats obtenus par TMZ, un juge a trouvé une cause probable pour inculper Grier de l’attaque présumée de William Markolf le 26 juillet. Grier aurait agressé Markolf et lui aurait volé son téléphone de 1 200 $. Markolf a subi de graves blessures, notamment un os orbital gauche cassé, des lésions cérébrales, des côtes contusionnées, des saignements de la tête, une perte d’audition, etc., a déclaré la police. Les circonstances qui ont conduit à l’attaque présumée sont inconnues. La police prétend que Grier a comploté avec un autre homme nommé Luke Foushee, mais Foushee n’a pas encore été arrêté.

Grier a été condamné à la prison du comté de Mecklenburg pour vol qualifié, association de malfaiteurs et voies de fait graves. Il est maintenant libéré sous caution de 17 500 $, rapporte le Charlotte Observer. Sa prochaine audience devant le tribunal est prévue lundi matin, mais les dossiers du tribunal ne précisent pas si l’audience a lieu en Californie ou en Caroline du Nord.

Grier est devenu une star sur Vine, aux côtés de son frère aîné Nash. Son autre frère aîné est le quart-arrière suppléant des Carolina Panthers Will Grier. Bien que Twitter ait fermé Vine en 2016, Grier a maintenu un suivi, avec plus de 880 000 abonnés YouTube et plus de 5,6 millions de followers sur Instagram. En 2015, il est devenu le plus jeune candidat masculin de l’histoire de Dancing With the Stars lorsqu’il a été choisi à 15 ans. Il a été jumelé à la danseuse professionnelle Emma Slater et a été le cinquième danseur éliminé. Grier est également apparu dans un épisode de Hulu’s Freakish et a joué dans l’émission de téléréalité Top Grier pour l’ancien service go90 de Verizon.

Grier n’a pas commenté son arrestation. En 2018, Grier a déclaré à Us Weekly qu’il pensait que son authenticité était une raison pour laquelle il continuait à cultiver un public malgré les changements constants sur les réseaux sociaux. “Je continue d’être moi-même. L’authenticité est la clé lorsque vous êtes un créateur et que vous devez rester fidèle aux fans”, avait-il déclaré à l’époque.

Twitter a cessé d’autoriser les utilisateurs à télécharger des vidéos Vine en octobre 2016, mais a autorisé les utilisateurs à continuer à regarder les clips vidéo de six secondes jusqu’à la fermeture de l’archive en avril 2019. “Le contenu qui reste sur Vine ne peut être localisé qu’en utilisant l’URL unique du Compte Vine ou URL de Tweet si Vine a été partagé sur Twitter, s’il n’a pas été supprimé ou supprimé”, note Twitter. Le cofondateur de Vine, Dom Hofmann, a lancé l’année dernière une application appelée Byte, non affiliée à Twitter.