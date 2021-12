Un ancien de « Dancing With the Stars » se plaint d’être « rigide » après avoir commencé la répétition de la tournée

La star de Bachelorette Kaitlyn Bristowe a appris beaucoup de mouvements de danse sur son chemin vers le championnat Dancing With The Stars Saison 29, et elle montrera enfin ses compétences en direct sur scène pour la tournée DWTS Live 2022 qui commence le mois prochain. Elle a commencé les répétitions plus tôt cette semaine et souffre déjà. Bristowe est l’invité célèbre de la majeure partie de la tournée et sera rejoint par le vainqueur de la saison 30, Iman Shumpert, à certaines dates.

Les danseurs professionnels répètent depuis un certain temps, ce qui n’est pas juste, a déclaré jeudi Bristowe, 36 ans, à Us Weekly. Bien qu’elle ait remporté un trophée Mirrorball, cela fait plus d’un an qu’elle n’a pas dansé dans la salle de bal, donc on a l’impression qu’elle recommence tout en répétant pour la tournée. « Je répète depuis trois jours et je me prépare vraiment à danser avec les stars. oublié à quel point l’entraînement de danse est « intense ». « Mon corps est si raide depuis trois jours seulement, mon cou est déjà, comme si j’avais tiré quelque chose. »

Depuis 2015, presque chaque saison DWTS a été suivie d’une tournée en direct mettant en vedette les danseurs professionnels et un groupe de concurrents célèbres. La gagnante de la saison 28, Hannah Brown, a participé à la tournée 2020, qui s’est terminée tôt en raison de la pandémie de coronavirus. Après la fin de la saison 29, il n’y a eu aucune tournée à cause de la pandémie. La saison 29 n’avait même pas de fans dans la salle de bal, donc la tournée sera la première fois que Bristowe danse devant une foule nombreuse.

« Je suis tellement excité parce que je pense [a crowd] change juste toute la dynamique de l’énergie. J’ai dû faire cette danse de Janet Jackson pour annoncer que j’allais en tournée et que j’entendais juste les gens applaudir dans la foule – ça change la donne », a déclaré Bristowe à Us Weekly. « C’est juste un tout autre jeu de balle.

En ce qui concerne le format du spectacle en direct, Bristowe a déclaré qu’il serait « différent » des tournées précédentes depuis l’arrivée de Shumpert. La co-animatrice de Talk Amanda Kloots et la star de la musique country Jimmie Allen, qui ont tous deux participé à la saison 30, rejoindront également la tournée, qui débutera le 7 janvier à Richmond, en Virginie. Bristowe doit se produire dans tous les spectacles de la tournée jusqu’au 16 mars.

Avant le début de la tournée DWTS, Bristowe rejoindra Tayshia Adams pour animer l’épisode « After the Final Rose » de The Bachelorette le 21 décembre. « J’ai tellement peur », a déclaré Bristowe, qui est fiancée à Jason Tartick, à Us Weekly. . « Kaitlyn à la télévision nationale en direct – qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? »