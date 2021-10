Un ancien de la TNA Wrestling révèle une double amputation de la jambe

L’ancienne star de la TNA Wrestling et de la Ring of Honor, Jimmy Rave, a révélé sur les réseaux sociaux que ses deux jambes avaient été amputées. Dans la publication sur Twitter, Rave a déclaré qu’il avait « du mal à marcher » en juin, ce qui l’a amené à se rendre chez son chirurgien. Il a été déterminé que Rave « a remis le SARM dans les deux jambes » et « qu’ils devaient être amputés immédiatement ». Rave a déclaré que c’est un problème qu’il a traité avec sa carrière de catcheur professionnel, ce qui l’a amené à annuler des spectacles.

« Je ne sais pas où les rumeurs ont commencé, c’était dû à autre chose, mais je n’étais pas allé à des spectacles depuis si longtemps », a écrit Rave. « Alors, où quelqu’un m’a-t-il vu faire quelque chose ? » J’ai TOUJOURS été honnête avec mon passé. » Je suis allé sur des podcasts et des interviews en étant super franc. La Pro Wrestling est tout ce que j’ai jamais aimé. C’est nul de penser que la tribu que je voudrais Je suis mort pour, dirait des choses fausses à mon sujet. J’ai passé tout ce temps à ne pas dévoiler mes jambes à cause de cet embarras. Désolé d’avoir été en deçà de vos attentes. J’ai essayé… Je l’ai vraiment fait. «

Apparemment, il est temps pour moi de dire la vérité. En juin dernier, j’ai commencé à avoir du mal à marcher et je suis allé voir mon chirurgien. Il a déterminé que j’avais le SARM dans les deux jambes et qu’ils devaient être amputés immédiatement. Les promoteurs peuvent vous dire avec mes pairs, j’ai eu une histoire avec cela et j’annulerais pic.twitter.com/OnU2LgrKQt – Jimmy Rave (@TheJimmyRave) 24 octobre 2021

Rave, de son vrai nom James Guffey, a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 1999. Il a passé du temps au Ring of Honor de 2003 à 2007 avant de rejoindre la TNA en 2007. Il a ensuite passé du temps dans les deux promotions en 2009 tout en participant à la compétition. circuit indépendant. En novembre 2020, Rave a annoncé sa retraite en raison d’une infection au bras gauche qui a dû être amputé.

« J’ai été très chanceux au cours des 21 dernières années dans la lutte professionnelle et de pouvoir vivre mon rêve. Aujourd’hui, ce rêve est terminé pour moi et j’ai une nouvelle réalité, a déclaré Rave à l’époque. « Mardi dernier, mon monde est venu s’effondrer lorsque les médecins ont découvert une infection dans mon bras gauche. J’ai essayé d’endurer, mais au moment où j’ai vu un médecin, il était trop tard et ils ont dû amputer mon bras gauche au-dessus du coude. Mettant ainsi fin à ma carrière dans le ring. »

Il y avait beaucoup de fans qui ont montré de l’amour à Rave. Une personne a écrit: « Ébranlé jusqu’au cœur en voyant cela. Vraiment horrible et tragique. Les empreintes digitales de Jimmy sont partout dans la lutte américaine à tous les niveaux, il a travaillé partout / contre tout le monde. Nous pourrions tous servir à être plus proactifs au sujet de notre santé. Jimmy a toujours beaucoup de vie devant lui, en espérant le meilleur. »