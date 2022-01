Vincent D’Onofrio, que les fans connaissent peut-être comme un visage fréquent de Daredevil et Hawkeye, se dit prêt à reprendre son rôle dans le prochain renouveau de Law & Order sur NBC. D’Onofrio a joué le rôle du détective Robert Goren dans la série dérivée Criminal Intent pendant une décennie avant de finalement quitter la série en 2011.

« J’ai clairement fait savoir à Dick Wolf que je reviendrais s’il voulait faire un streaming de six à dix ou 13 épisodes, je serais totalement dedans », a déclaré D’Onofrio à ComicBook.com. « Jouer un Robert Goren plus mature serait vraiment amusant, et Warren Leight, qui écrit Special Victims Unit, était l’un de mes auteurs préférés sur Criminal Intent. Je pense qu’il serait génial, ainsi que Chris Brancado, qui écrit Le Parrain de Harlem, nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur les huit derniers épisodes de Law & Order. Oui, j’aimerais y revenir, mais c’est à Dick Wolf de décider. Je lui ai dit très clairement que je le ferais, donc c’est à lui de décider , je n’ai vraiment rien à dire là-dessus. »

La nouvelle a éclaté pour la première fois du retour de la série phare de la franchise après plus d’une décennie d’absence en septembre. L’émission a duré 20 saisons avant son annulation brutale. « Law & Order est tout simplement l’une des émissions les plus emblématiques de l’histoire de la télévision, et l’idée de poursuivre son héritage et de s’associer à Dick pour une toute nouvelle saison est tout simplement exaltante. » a déclaré Susan Rovner, présidente, Entertainment Content, NBCUniversal Television et Streaming. « C’est une excellente nouvelle pour NBC ainsi que pour les fans de télévision du monde entier. »

« Le retour de la série phare Law & Order pour une 21e saison charnière est un moment de fierté pour Dick et un moment de fierté pour nous, ses partenaires de studio », a déclaré Pearlena Igbokwe, présidente d’Universal Studio Group.

Si le super-producteur Dick Wolf décide d’accepter D’Onofrio sur son offre de l’utiliser à nouveau dans l’univers Law & Order, l’acteur rejoindra d’autres stars de retour comme Anthony Anderson, Hugh Dancy, Camryn Manheim, ainsi que de nouveaux ajouts- dans Jeffrey Donovan de Burn Notice.

