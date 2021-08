Un ancien de “Mad Men” accusé d’inconduite sur le tournage de la série HBO Max

La star de Mad Man, Vincent Kartheiser, fait face à des allégations d’inconduite lors de la production de Titans Saison 3. Son comportement sur le plateau aurait conduit à au moins deux plaintes et deux enquêtes internes par Warner Bros. Television, le studio derrière la série HBO Max. Kartheiser a été choisi pour incarner le méchant Scarecrow dans la série, basé sur les personnages de DC Comics. Cependant, il était introuvable sur les affiches de la nouvelle saison.

Les allégations impliqueraient “un comportement juvénile perturbateur et des commentaires inappropriés” de la part de l’acteur de 42 ans, rapporte Deadline. Le service des relations de travail de WBTV a enquêté sur les allégations et interrogé les parties concernées. Les enquêtes devaient être effectuées à distance car les enquêteurs basés en Californie ne pouvaient pas visiter l’ensemble de Toronto en raison des restrictions COVID.

Des sources ont déclaré à Deadline que la première enquête était centrée sur “des commentaires verbaux et des explosions” de Kartheiser, mais les enquêteurs ont décidé que les allégations n’étaient pas assez graves pour le licencier. Il a plutôt été “réprimandé verbalement” par le studio. Avant la fin du tournage de la saison 3, WBTV a reçu une autre plainte. Après la deuxième enquête, le studio a désigné un représentant pour garder un œil sur Kartheiser, ont déclaré des sources à Deadline. Le point de vente a signalé qu’il y avait d’autres plaintes d’inconduite présumée de la part de l’acteur qui ont fait l’objet d’une enquête, mais celles-ci n’ont pas été corroborées.

Kartheiser a nié les allégations par l’intermédiaire de son porte-parole. “Vincent Kartheiser nie avec véhémence les allégations”, a déclaré le porte-parole. “Warner Bros a enquêté sur cette affaire et a clairement indiqué à M. Kartheiser ses attentes en matière de comportement sur le plateau, et il a accepté de se conformer à leurs directives.”

Kartheiser était une série régulière pour Titans Saison 3, jouant le méchant de Batman Jonathan Crane/Scarecrow. Il n’a signé qu’un contrat d’un an, il ne devrait donc pas revenir si la série est reprise pour une quatrième saison. Les trois premiers épisodes de Titans Saison 3 sont sortis jeudi. Les deux premières saisons, initialement publiées sur la plate-forme DC Universe, sont également disponibles sur HBO Max.

L’acteur est surtout connu pour avoir joué Pete Campbell dans la célèbre série AMC Mad Men. Il a remporté les Screen Actors Guild Awards en tant que membre de la distribution en 2009 et 2010. Ses autres crédits incluent la série 2018-2020 Das Boot, Proven Innocent, Netflix The OA, Casual, Angel et Law & Order: Special Victims Unit. Kartheiser et la star de Gilmore Girls Alexis Bledel, qui a également joué dans Mad Men, se sont mariés en 2014. Ils partagent un fils, né en 2015.