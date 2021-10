Un ancien de MTV Reality révèle la terrible raison du départ de sa femme et de ses enfants

L’amour n’est plus dans l’air avec l’alun de Making The Band 4, Willie Talor et Shanda Denyce. Il y a un dicton qui dit que « l’enfer n’a pas de fureur comme une femme méprisée », et Denyce comprend. Taylor fait partie de Day26, le groupe de R&B entièrement masculin organisé par Diddy en 2007. La relation de Denyce et Taylor fait partie des tabloïds depuis qu’il a été sélectionné comme membre du groupe.

Le mariage de Taylor et Denyce s’est joué sur Marriage Boot Camp. Leur mariage a été criblé d’infidélité. Cependant, l’ancien couple s’était engagé à garder sa famille intacte.

Denyce s’est d’abord adressé à son mari de longue date en la laissant, mais a maintenu qu’elle allait bien. « Je vais être tout à fait honnête, je ne me suis jamais sentie aussi bien de l’intérieur qu’à l’extérieur. Le plus triste, c’est que les gens n’aiment pas le voir parce qu’ils sont habitués à ce que tu sois malheureux », a-t-elle écrit en légende d’un selfie d’elle-même. « Ça leur fait peur, alors ils t’ont mis dans la tourmente pour te briser et te garder brisé. Oui, les tagués… Tu ne peux pas me retenir si tu essayes », a-t-elle ajouté. « M’a laissé sans but avec 4 enfants parce que tu avais besoin d’une pause. Devine ce qu’ils ont mis sur le dos de ma petite amie. »

Maintenant, Taylor a une explication. Dans une vidéo Instagram, il a donné sa version de l’histoire. Sans t-shirt et semblant torse nu, Taylor a déclaré aux fans: « J’aime ma famille et parfois vous avez besoin d’une pause », a-t-il déclaré, apparaissant d’un dessert. « Cette pause est pour moi. Je ne veux pas me perdre. Alors, je suis venu à Sedona, pour me calmer dally. » Le couple a deux enfants en bas âge, une fille et un garçon nés à quelques années d’intervalle. Les deux ont eu une relation encore et encore depuis le début. Cependant, ils se dirigent généralement l’un vers l’autre.