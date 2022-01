Un ancien de «Parks and Recreation» jouera dans la nouvelle saison de la série à succès HBO

Le casting de stars pour The White Lotus Season 2 continue de croître, et le dernier ajout de la série semble être un casting parfait. Aubrey Plaza, mieux connu pour avoir joué April Ludgate dans Parks and Recreation, a obtenu un rôle principal dans la nouvelle saison. La star des Sopranos Michael Imperioli a rejoint l’émission la semaine dernière.

Plaza a été choisi pour incarner Harper Spiller, une femme en vacances avec son mari et ses amis, rapporte Deadline. Imperioli jouera le rôle de Dominic Di Grasso, qui voyage avec son père âgé et son fils, récemment diplômé de l’université. Selon les rumeurs, Jennifer Coolidge, qui a joué Tanya McQuoid dans la saison 1, serait de retour, mais HBO ne l’a pas encore confirmé.

Le lotus blanc a été un succès surprise pour HBO et HBO Max l’été dernier. Il a été écrit, réalisé et créé par Mike White (Enlightened) et a suivi un groupe de visiteurs du complexe White Lotus à Hawaï. La série était initialement envisagée comme une série limitée, mais elle a été renouvelée pour une deuxième saison juste avant la diffusion de la finale de la saison 1 en août. Les autres membres de la distribution de la saison 1 comprenaient Murray Bartlett, Connie Britton, Alexandra Daddario, Jake Lacy, Brittany O’Grady, Sydney Sweeney, Steve Zahn, Natasha Rothwell et Fred Hechinger.

La deuxième saison se déroulera dans un autre complexe White Lotus et suivra un nouveau groupe de vacanciers. White revient en tant que scénariste, réalisateur et producteur exécutif. David Bernard et Mark Kamine sont également producteurs exécutifs. « Je ne pense pas que vous puissiez avoir [all the Season 1 guests] sur les mêmes vacances à nouveau « , a déclaré White à propos de la saison 2 dans une interview à TVLine avant le renouvellement de l’émission. » Mais peut-être que cela pourrait être une chose de type univers Marvel, où certains d’entre eux reviendraient. Nous n’avons conclu que des accords d’un an avec les acteurs… Nous devrons donc découvrir qui est même disponible. »

Plaza a attiré l’attention en tant qu’interprète de la Upright Citizens Brigade avant de devenir une star en tant qu’April Ludgate dans Parks and Recreation. Elle a joué dans toute la série, de 2009 à 2015. Ses autres crédits incluent Scott Pilgrim vs. The World, Safety Not Guaranteed, Monsters University, Dirty Grandpa, Black Bear, Ingrid Goes West et la série X-Men de FX Legion. Ses projets à venir incluent Operation Fortune de Guy Ritchie : Ruse De Guerre, qui débutera le 18 mars ; et Emily the Criminal, qui devrait faire ses débuts lors du Festival du film de Sundance 2022. Plaza a également un rôle dans Olga Dies Dreaming de Hulu, dont elle est également coproductrice.