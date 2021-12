L’ancienne star de Real Housewives of Atlanta, Apollo Nida, essaie d’amener un juge à annuler sa libération surveillée actuelle après une démêlée avec la justice au cours de l’été. Nida, qui était mariée à Phaedra Parks, le favori des fans, souhaite la fin de sa libération surveillée. Radar Online rapporte que le voyage de Nida à Miami en mai aurait été approuvé verbalement par son agent de probation, mais le PO n’a pas officiellement déposé les documents.

Les documents judiciaires obtenus par le site révèlent que l’avocat de l’ancienne star de Bravo énumère sa profession en tant que personnalité publique qui est payée par le biais d’apparitions publiques et de partenariats promotionnels. Selon le dossier, Nida a eu cinq agents de probation depuis sa dernière sortie de prison, ce qui a causé plusieurs pannes de communication. Il a d’abord été libéré à Philadelphie où il vivait avec son fiancé et un enfant mineur, mais a déménagé à Atlanta en 2020 pour se rapprocher de ses deux fils. En attendant, son avocat dit que Nida s’est réacclimatée dans la société.

Cependant, Nida dit que son agent de probation n’a pas réussi à entrer en contact avec lui pendant des mois après son déménagement à Atlanta. Il a finalement contacté le PO qui a affirmé que le dossier avait été « oublié ».

Nida révèle qu’il a été arrêté le 30 mai 2021 par la police de Miami pour une infraction à l’ordonnance locale après avoir tenté d’entrer dans son hôtel et « avoir résisté à l’arrestation sans violence ». Il a versé une caution le 1er juin et a immédiatement informé son PO de son contact avec la police et a été récupéré par l’ancien co-vedette, Peter Thomas.

Les charges ont finalement été abandonnées le 5 août et Nida a reçu l’ordre de rester sur un moniteur GPS avec des couvre-feux stricts. Son OP lui a interdit de voyager et on lui a donné des heures et des dates précises de couvre-feu. Nida dit qu’il a perdu une tonne d’argent à cause du couvre-feu. Il accuse également son PO d’avoir fait de fausses déclarations au tribunal au sujet de l’arrestation de May. Nida souhaite que sa probation se termine plus tôt pour lui permettre de continuer sa vie.

Nida n’est pas étrangère aux problèmes juridiques. Il a déjà effectué deux longs séjours en prison. Le dernier s’est déroulé pendant les saisons 7 à 9 sur RHOA. En août 2014, Nida a été condamnée à 8 ans de prison fédérale. Il a été accusé d’être le chef d’un stratagème de fraude monétaire massive. Au tribunal, les procureurs ont allégué que Nida avait volé plus de 2 millions de dollars via des comptes bancaires frauduleux. Il risquait 30 ans de prison pour ces accusations. Pour éviter une peine aussi lourde, Nida a plaidé coupable et a coopéré avec le gouvernement fédéral. Parce qu’il a révélé qui étaient les autres coupables dans le stratagème, il a reçu une peine plus courte.

Le démantèlement de son mariage avec Parks était une histoire énorme. Il se sentait abandonné par Parks lorsque les temps étaient durs et craignait qu’elle ne permette à leurs deux fils de lui rendre visite en prison. En 2016, alors qu’il était en prison, il a demandé le divorce de Parks pour mettre fin à leur mariage de 5 ans. À l’époque, il avait demandé que leur contrat de mariage soit annulé. Il a également demandé une pension alimentaire pour époux. Le divorce a été finalisé en 2017, avec le partage de la garde légale de leurs fils et des appels téléphoniques hebdomadaires de la prison. Il a également été condamné à superviser sa libération pendant cinq ans et à verser un dédommagement. Les autres détails de leur divorce ont été scellés.