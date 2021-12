Monique Samuels, ancienne star de Les vraies femmes au foyer du Potomac qui est surtout connue pour ses retrouvailles explosives et son combat avec Candiace Dillard, fait son retour à la télé-réalité. Après une dernière saison de montagnes russes et des plaintes selon lesquelles le réseau l’a mal traitée après son combat avec Dillard, Samuels a choisi de ne pas revenir. Bravo lui a offert un contrat, mais elle dit que le drame orchestré par la production et que les dirigeants négligent constamment ses co-stars louches dans les coulisses, elle a dit non. Samuels a juré de ne jamais revenir dans la franchise. Mais, elle a dit qu’elle était ouverte à une autre émission de télé-réalité. Maintenant, l’hôte du podcast Not For Lazy Moms aurait rejoint le spin-off Love & Marriage: Huntsville.

La nouvelle émission est produite par Carlos King et est diffusée sur OWN. TV Deets a rapporté en exclusivité que l’émission suivrait Samuels et son mari à la retraite de la NFL, Chris, ainsi que trois autres couples. La série capturera la vie sociale et professionnelle des couples vivant et travaillant dans le Maryland, DC et la Virginie.

Erana et James Tyler, Ashley Brittney et Roberto Silva, ainsi que Tasha et Neil Lyons se joignent également à la saison 1 du spin-off. Le couple a récemment assisté à un dîner organisé par les Samuel.

Des sources ont déclaré à TV Deets qu’Erana et James apportaient le drame. Ils ont une vie de famille mouvementée et sont actifs sur la scène des fêtes à Washington. Le couple est impliqué dans le conseil en crédit, l’immobilier, et ils dirigent également une boutique de vêtements pour femmes en ligne appelée iVision Boutique.

Tasha et Neil font partie de l’équipe immobilière mère-père-fille, The Lyons Den Group. Tasha est également une coiffeuse de célébrités qui a travaillé avec Monique.

Ashley anime le podcast Fun Times Moms. Elle est également une « mompreneur » en série, auteur, et gère une boutique en ligne pour enfants appelée Fashion Ashton. Roberto, mieux connu sous le nom de DJ Quicksilva, anime le Quick Silva Show sur 93,9 WKYS FM à Washington, DC

Le tournage de la série devrait commencer en janvier 2022. L’émission, ainsi que la saison 4 de Huntsville, sera diffusée plus tard dans l’année.