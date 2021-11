Un ancien de «RHOA» appelle à un retour potentiel pour montrer «une décision non responsable»

Phaedra Parks fait son retour tant attendu à Bravo dans le deuxième mashup Housewives Ultimate Girls’ Trip. La belle du sud autoproclamée était une titulaire de pêche à temps plein sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta des saisons 3-9. Elle a gagné en popularité en raison de son esprit, de ses répliques classiques, de son bœuf avec Kenya Moore et de ses déclarations et comportements parfois contradictoires. Mais tout s’est effondré au cours de la saison 9 après que Parks aurait été renvoyé de la série après qu’il a été révélé qu’elle était à l’origine d’une rumeur préjudiciable selon laquelle son ancienne meilleure amie Kandi Burruss voulait droguer et agresser sexuellement Porsha Williams.

Malgré le désordre, Parks a été manqué. Elle apparaîtra dans le mashup Housewives aux côtés d’autres anciens de Housewives populaires d’autres franchises, notamment Eva Marcille, Dorinda Medley et Tamra Judge. Mais ce n’est pas parce que Parks fait la spéciale All-Star qu’elle revient dans la franchise.

« The Housewives est une plate-forme géniale mais elle a ses problèmes et donc être un bon parent et être un parent responsable, je pense que ce ne serait pas une décision responsable », a déclaré The Blast, a déclaré Parks.

Cohen a parlé de la décision de laisser Parks partir en 2017. Il dit qu’après de telles remarques diffamatoires et que le casting a appris que Parks était le coupable, cela a rendu difficile le retour de Parks. « La question que nous examinons maintenant avec Phaedra est, à la fin des retrouvailles, aucune des autres femmes ne voulait avoir quoi que ce soit à voir avec elle », a-t-il déclaré à l’époque. « C’est donc ce que vous devez regarder », a-t-il déclaré. « Comment tournez-vous une émission sur un groupe d’amis lorsque personne ne parle à l’un des amis ? »

Burruss, qui fait partie de la série depuis la saison 2, a également menacé de quitter la franchise si Parks revenait. Elle a déclaré au Breakfast Club en 2019 qu’elle avait fait savoir qu’elle ne ferait pas partie de l’émission si Parks continuait à figurer. « Techniquement, oui », a-t-elle déclaré aux hôtes. À la fin de la journée, ils ont dit que j’avais appelé Bravo et que j’avais dit cela. Non, je n’ai pas appelé Bravo pour leur dire ça. Est-ce que j’ai dit ça à quelqu’un ? Oui je l’ai fait. »

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live en mai, Parks a évoqué la possibilité de se réconcilier avec ses anciens amis. « Vous savez quoi ? Nous sommes toutes les deux deux femmes noires très fortes et puissantes. Et en tant que maman, nous sommes toutes les deux mamans, j’enseigne à mes enfants qu’ils peuvent tout résoudre, et donc je ne dirais jamais jamais », a-t-elle déclaré. « La résolution est toujours possible dans chaque scénario. »