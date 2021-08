Un ancien de ‘SNL’ demande le divorce d’une femme de plus de 20 ans

Selon la star de Jim et ancien de Saturday Night Live, Jim Belushi a demandé le divorce de sa femme de 23 ans, Jennifer Sloan. TMZ rapporte que Belushi a déposé les documents à la Cour supérieure du comté de Los Angeles vendredi. La raison de la scission n’a pas été divulguée.

C’est en fait la deuxième fois que le couple demande le divorce. Sloan a déposé ses propres papiers en 2018, citant des “différences irréconciliables”. À l’époque, elle avait demandé la garde partagée de leur fils et une pension alimentaire pour époux. Selon les documents judiciaires, Belushi et Sloan avaient déjà mis en place un accord de garde pour leur fils Jared, alors âgé de 16 ans et maintenant âgé de 19 ans. Ils partagent également leur fille Jamison, 22 ans. Cependant, le couple s’est finalement réconcilié et le divorce a été annulé.

Belushi et Sloan se sont mariés le 2 mai 1998. Alors que le couple s’est rencontré pour la première fois en 1993, il est vrai qu’ils ne se sont pas entendus tout de suite. “Il m’a embrassé sur le front comme si j’étais sa sœur”, a déclaré Sloan à PEOPLE en 2003. “Quelques semaines plus tard, il m’a demandé de faire du patin à roues alignées et je l’aimais bien ce jour-là. Il était réel.” Avant leur mariage, Belushi était marié à Marjorie Bransfield de 1990 à 1992 et à Sandra Davenport de 1980 à 1988, avec qui il partage un fils, Robert.

Belushi a fait la une des journaux en juillet lorsqu’il a partagé des détails intenses de son temps sur Saturday Night Live dans une interview avec Vulture. Cela comprenait une anecdote poignante où Belushi a jeté un extincteur sur un producteur exécutif, puis a demandé plus tard son travail. Belushi a déclaré qu’avec le recul, l’expérience était en fait bonne pour lui à long terme. “Très simple : j’étais hors de contrôle. C’était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J’étais fou. Je lançais un extincteur sur [executive producer] Dick Ebersol, une crise de nerfs”, a-t-il expliqué. “SNLis la chose la plus difficile que j’aie jamais faite, et cela inclut le divorce. J’y ai survécu, à peine. Je suis revenu vers lui avec ma queue entre mes jambes. Je laisse tomber l’ego, je suis devenu humble. J’ai arrêté de boire le reste de la saison.”

Belushi est apparu sur SNL dans les saisons 9 et 10, de 1983 à 1985. Il suivait l’héritage de son frère John Belushi, qui faisait partie de la distribution originale du légendaire sketch show. Jim a eu la distinction d’être la première personne à être licenciée puis réembauchée dans la série.