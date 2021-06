in

L’affaire serait liée à une action civile de 2019, dans laquelle Kyle Massey a été poursuivi pour 1,5 million de dollars pour avoir prétendument envoyé « de nombreux messages texte, images et vidéos sexuellement explicites ». Selon les documents en possession de TMZ, Massey a envoyé le contenu au mineur via Snapchat en décembre 2018 et janvier 2019.