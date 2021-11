Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Un rapport de police a été déposé à Daytona, en Floride, après que la chanteuse de Brass Against, Sophia Urista, a uriné sur un fan alors qu’elle se produisait sur scène. L’incident a eu lieu la semaine dernière et est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux après que quelqu’un dans le public ait capturé le moment. Urista a été vue sur scène à la recherche de quelqu’un dans la foule pour monter sur scène qui ne verrait pas d’inconvénient à recevoir un cadeau supplémentaire à emporter et après avoir choisi la personne chanceuse (ou malchanceuse), elle a dit au public « Je dois faire pipi, et je peux n’allez pas aux toilettes. Alors autant en faire un spectacle. «

Selon The Wrap, la chanteuse a trouvé une bouteille d’eau vide et a décidé que cela devrait fonctionner pendant qu’elle chantait. « Préparez mon homme avec la canette sur la tête, parce que nous allons l’amener sur scène et je vais pisser dans la bouche de cette mère », a-t-elle dit.

Le moment a certainement divisé les fans sur les réseaux sociaux. « C’est le truc le plus punk rock que j’ai vu depuis longtemps », a écrit un commentateur. « Continuez votre excellent travail. Je vais devoir attraper l’acte. » Un autre utilisateur des médias sociaux a fait court, qualifiant la situation de « dégoûtante ».

Après qu’un fan se soit plaint de l’émission à un officier de police, il lui a été demandé de déposer un rapport de police au motif qu’il est illégal dans l’État de Floride pour « une personne d’exposer ses organes sexuels en public ou dans des locaux privés d’un autre, ou si près de celui-ci qu’il peut être vu de ces locaux privés, d’une manière vulgaire ou indécente. » La punition pour attentat à la pudeur est une amende de 1 000 $ et/ou une peine maximale d’un an de prison.

Peu de temps après l’incident « profondément inattendu », le groupe a publié une déclaration à ce sujet s’excusant rapidement pour les événements qui se sont déroulés sur scène. « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophia s’est emportée », indique le communiqué. « Ce n’est pas quelque chose que le reste d’entre nous attendait, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez lors de nos concerts. Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. » Urista a d’abord croisé le radar de nombreux fans lors de son audition de 2016 pour The Voice, qui a attiré l’attention de la juge d’alors Miley Cyrus.