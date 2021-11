Un ancien de Vampire Diaries se dirige vers Legacies

Fans d’Originals, vous pouvez officiellement commencer à paniquer à cause de cette nouvelle fantastique !

C’est vrai, Rebekah Mikaelson est de retour et prête pour ses débuts sur Legacies. Le lundi 8 novembre, TV Line a annoncé que Claire Holt reprendra son rôle de tante de Hope dans l’épisode du 11 novembre de la série surnaturelle CW. Le retour de Holt intervient trois ans après la finale de la série de The Originals en 2018. On peut donc dire sans risque de se tromper que la réémergence de Rebekah à Mystic Falls était attendue depuis longtemps.

Pour ceux qui ont besoin d’un rafraîchissement, Legacies est un spin-off de Vampire Diaries et de The Originals. Créé par Julie Pléc, les stars du drame pour adolescents Danielle rose russell, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Aria shahghasemi et Matthieu Davis, et en est actuellement à sa quatrième saison.

Dans une première photo de l’épisode, Hope (Russell) aux bras croisés se tient avec sa tante dans un bar – et ils ne pourraient pas être plus liés. Non seulement ils portent tous les deux des vestes en cuir, mais ils sont également photographiés en train de regarder au loin.