Un ancien député et millionnaire néerlandais ne voit aucune différence entre les devises Bitcoin et Dogecoin et Shiba Inu meme

L’ancien député et millionnaire néerlandais Zihni Özdil a déclaré qu’à court terme, Shiba Inu et Dogecoin pourraient augmenter.

Il existe des crypto-monnaies qui suscitent des passions extrêmes : certains les aiment et d’autres les détestent. Certainement cela pour le mème crypto doggy Shiba Inu et Dogecoin. Pour beaucoup, ils se moquent encore des pièces de monnaie et n’ont aucune valeur, tandis que d’autres parient dessus et prédisent même l’avenir.

Et il y a des cas où ils utilisent des déclarations sur ces devises pour se moquer du monde de la crypto dans son ensemble.

Dans ce dernier cas, il y a le millionnaire néerlandais et ancien membre de la Chambre des représentants néerlandaise pour le parti vert, Zihni Özdil, qui a d’abord tweeté une phrase qui semble optimiste à propos de Shiba Inu et Dogecoin à court terme.

Ceci dit exactement :

Shiba Inu et Doge à court terme. Les deux sont toujours sur un drapeau haussier profond. Mais si les taux d’intérêt recommencent vraiment à augmenter, vous devez rester à l’écart des crypto-monnaies, mais passer aux actions haut de gamme.

Shiba Inu dans Doge voor de korte termijn. Zitten beide nog in een diepe bullflag. Maar als de rente weer echt gaat stijgen moet je wegblijven van crypto, maar overstappen op blue chips stocks. – Zihni Özdil (@ZihniOzdil) 29 novembre 2021

Cependant, comme vous pouvez le voir, il ne semble pas si convaincu. Il dit de rester à l’écart de la crypto si les taux d’intérêt augmentent.

Sa réponse est d’ailleurs à un journaliste invitant un programme à répondre à la question : « Le Bitcoin pourrait-il devenir une alternative sérieuse à l’euro ?

Mais ce n’est pas la seule chose qu’il dit. Un tweeter répond que l’émission parle de Bitcoin, pas de « shitcoins » (ou de pièces de merde, faisant référence à la crypto doggy). Cependant, l’ancien député l’attaque et affirme que ces monnaies mèmes sont similaires au Bitcoin (ce qui peut être considéré comme une aberration pour la communauté qui connaît bien la différence entre la monnaie principale et les mèmes, à commencer par sa nature même : le Bitcoin a une émission).

Contre la crypto

Özdil dit qu’il ne voit pas de distinction significative entre Bitcoin et les monnaies mèmes, car leur valeur dépend également du montant que les autres personnes sont prêtes à payer pour elles. Le dit :

Bitcoin c’est de la merde aussi. Tous les cryptos sont essentiellement de l’air chaud. Mutatis mutandis, cela vaut également pour le marché boursier. Il s’agit de ce que les gens s’attendent à valoir, pas de ce que quelque chose vaut réellement.

Cependant, c’est en août contradictoire que l’ex-député a révélé qu’il était devenu millionnaire en crypto-monnaie grâce à Dogecoin :

Je suis indépendant financièrement. L’année dernière, j’ai mis toutes mes économies dans Dogecoin à temps. Et je suis sorti à l’heure. Le risque a été calculé. Je n’aime pas le mettre sur grand écran, mais je suis devenu riche. Pas autant que Sywert. Mais six zéros.

Ik ben financieel onafhankelijk Vincent. Vorig jaar op tijd al mijn spaargeld op dogecoin gezet. In op tijd er weer uit gestapt. Était gecalculeerd risico. Hou er niet van om het aan de grote klok te hangen, maar ik ben rijk geworden. Niet zoveel en tant que Sywert. Maar wel zes nullen. – Zihni Özdil (@ZihniOzdil) 23 août 2021

Sources : Twitter, Utoday, Quotenet.

