Un ancien détective des homicides pense que les restes humains trouvés lors de la chasse à Brian Laundrie pourraient ne pas être intacts

L’ancien détective des homicides de Washington, DC, Ted Williams a rejoint « Your World » mercredi pour discuter des biens de Brian Laundrie et des restes humains qui ont été trouvés dans le parc environnemental de Myakkahatchee Creek en Floride.

Williams a déclaré qu’il ne croyait pas que les restes non identifiés trouvés étaient susceptibles d’être intacts.

Il a dit : « Nous… savons qu’ils ont sorti aujourd’hui… des chiens morts. Cela me porte à croire que le corps lui-même n’était peut-être pas complètement intact, et ils utilisaient des chiens morts pour trouver peut-être [additional] … partie du corps[s]. »

Les autorités n’ont probablement pas trouvé le corps plus tôt car l’eau cachait la zone et n’a reculé que récemment. « La réponse peut très bien être que la zone que vous connaissez à ce moment-là était sous l’eau », a déclaré Williams.

BRIAN LAUNDRIE MANHUNT: LE FBI CONFIRME DES RESTES HUMAINS NON IDENTIFIÉS, LE SAC À DOS ET LE CARNET DU FUGITIF TROUVÉS

Williams a déclaré qu’il s’attendait à entendre une annonce préliminaire des autorités dans les 24 heures.

L’ancien détective a évoqué la possibilité que si le corps appartenait à Laundrie, cela aurait pu être un suicide.

« La question est – si c’est le corps – comment est-il mort ? Et il est plus probable qu’improbable que s’il s’agit de Brian Laundrie, je devrais croire qu’il est mort, peut-être des suites d’une blessure par balle… Disons peut-être il a pris des médicaments, vous savez, assommé de cette façon. Mais la source la plus probable serait peut-être qu’il serait par balle, et je suis sûr qu’ils cherchent à voir si, en fait, ils peuvent trouver une arme dans toute cette région en ce moment. »

« Toute cette zone en ce moment est une scène de crime. Gardez cela à l’esprit », a-t-il ajouté. Les biens de Laundrie et les restes non identifiés ont été trouvés dans une réserve naturelle de Floride qui s’étend sur 160 acres et est considérée comme une « terre très boisée ».

Laundrie a été considérée comme un suspect dans l’affaire d’homicide de Gabby Petito.

Laundrie et Petito ont fait un voyage à travers le pays ensemble; commençant à New York et prévoyant de se terminer dans l’Oregon. L’alarme et les soupçons ont été éveillés après l’annonce du retour de Laundrie dans sa famille à North Port, en Floride, le 1er septembre sans Petito.

Le 11 septembre, Petito a été signalée disparue à la police de New York par sa mère, Nicole Schmidt. Le 14 septembre, Laundrie a disparu.

Avant de partir, Laundrie serait apparu dans un magasin AT&T à North Port, en Floride, où il a acheté un téléphone accompagné d’une femme plus âgée, a rapporté TMZ.

Au début de l’enquête, alors que Petito était toujours considéré comme une personne disparue, la police a supplié de coopérer. « Nous implorons quiconque, y compris Brian, de partager des informations avec nous sur ses allées et venues au cours des dernières semaines. Le manque d’informations de Brian entrave cette enquête », a déclaré le chef de la police de North Port, Todd Garrison.

Après des semaines de recherches, les enquêteurs ont confirmé qu’un corps trouvé dans le parc national de Grand Teton, situé dans le nord-ouest du Wyoming, était celui de Petito. La cause du décès a été déterminée comme étant un étranglement.

Pendant le voyage, la police a été informée d’un incident de violence domestique à Moab, dans l’Utah. L’appelant a dit à la dépêche que Laundrie frappait Petito. « Le monsieur giflait la fille », a déclaré l’appelant. « Ils ont couru sur le trottoir. Il a commencé à la frapper, a sauté dans la voiture et ils sont partis. »

Plus tard, la police a arrêté leur camionnette et la vidéo de la caméra corporelle montre Petito admettant avoir frappé Laundrie, et démontrant également comment il a attrapé son visage.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« [Gabby] … a commencé à le gifler », a déclaré le rapport à propos d’un différend. « [Laundrie] lui a attrapé le visage et l’a repoussée alors qu’elle se pressait sur lui et sur la camionnette, il a essayé de la verrouiller à l’extérieur et a réussi à l’exception de la porte de son conducteur, elle l’a ouverte et s’est faufilée au-dessus de lui et dans le véhicule avant qu’il ne démarre. »

Les flics ont décidé de ne pas procéder à une arrestation pour violence domestique à Petito et ont plutôt séparé les deux pour la nuit.

« [Petito and Laundrie] ont déclaré qu’ils étaient amoureux et fiancés et qu’ils ne souhaitaient désespérément voir personne accusé d’un crime », ajoute le rapport.