Un ancien développeur de WoW s’excuse pour une vieille vidéo désastreuse de la Blizzcon

La semaine dernière, un extrait d’une session de questions-réponses des développeurs à la Blizzcon 2010 est devenu viral. Dans la vidéo, une femme s’est approchée d’un panel d’hommes de Blizzard pour souligner que presque tous les personnages féminins de World of Warcraft semblent être “sortis d’un catalogue Victoria’s Secret”. La réponse désinvolte du groupe, qui comprenait une blague sur la sélection de « différents catalogues », a provoqué un mouvement de recul et de colère dans l’ensemble de l’industrie. L’un des hommes impliqués dans ce panel, l’ancien designer principal de Blizzard, Greg Street, s’est depuis excusé.

Le 23 juillet, Chris Bratt de People Make Games a publié un clip de la Blizzcon 2010 où une femme a interrogé Blizzard sur le manque de variété parmi les types de corps de World of Warcraft. Une grande majorité des personnages célèbres de Blizzard ressemblent à des mannequins sexy, a-t-elle noté.

“J’adore ce que vous avez fait avec World of Warcraft”, a déclaré la femme dans la vidéo. “J’aime le fait que vous ayez beaucoup de personnages féminins forts. Cependant, je me demandais si nous pouvions en avoir qui ne semblent pas sortir d’un catalogue Victoria’s Secret ? »

Après quelques acclamations et quelques huées embarrassantes du public, les développeurs à la table ont exprimé leur confusion. “Que veux-tu dire?” l’un d’eux a dit, seulement pour enchaîner sarcastiquement avec: “De quel catalogue voudriez-vous qu’ils sortent?” Le groupe d’hommes de Blizzard, qui comprenait J. Allen Brack et Alex Afrasiabi (directement nommé dans le procès), a continué à plaisanter sur la défensive à propos de sa question au lieu de donner une réponse sincère. Même après que la femme se soit éloignée du micro, les développeurs du panel ont continué à plaisanter sur sa question. La vidéo se rapportant à un incident survenu il y a plus de dix ans, la vidéo est difficile à regarder maintenant que l’État de Californie mène une action en justice contre l’entreprise et sa prétendue culture de “frat boy”.

Le 23 juillet, l’ancien concepteur en chef de World of Warcraft, Greg Street, qui faisait partie du panel d’origine, a répondu à la controverse. Dans ce document, il essaie d’expliquer ce qui s’est passé tout en admettant qu’il a fait une erreur dans une longue série de tweets qui ont finalement conduit à des excuses. Street a quitté Blizzard en 2013 et a rejoint Riot Games l’année suivante.

“Regardez, c’était une réponse de merde à l’époque et elle n’a certainement pas bien vieilli”, a déclaré Street. “J’aurais aimé avoir dit quelque chose de mieux alors.” Street n’a pas répondu à temps pour la presse.

Street a déclaré dans des messages de suivi qu’à l’époque, il n’avait pas d’expérience dans ce genre d’échange avec des questions de fans. Il a également déclaré que depuis la scène, vous ne pouvez pas vraiment voir clairement le visage de quelqu’un, ce qui signifie que la réponse inconfortable de la femme n’a peut-être pas été évidente pour les développeurs. Quand il a vu l’expression de son visage dans ce clip viral des années après les faits, a-t-il affirmé, cela l’a fait se sentir mal. Il a également ajouté qu’il était peu probable que sa réponse à la Blizzcon soit sa dernière réponse de merde et s’est ensuite excusé à l’avance pour de futures mauvaises réponses potentielles.

“Je n’essaie pas de parler au nom de Blizzard”, a-t-il tweeté. «Et je n’essaie certainement pas de parler au nom des femmes ou des POC chez Blizzard. Je crois que les hommes occupant des postes de direction ont une responsabilité, un devoir, de s’assurer que les femmes et autres personnes marginalisées se sentent les bienvenues, heureuses et réussies dans nos studios. Je veux dire vraiment tous les hommes dans un studio, mais surtout les dirigeants du studio.

Quelques heures plus tard, après avoir publié le fil de discussion original, ainsi qu’un certain nombre de suivis sur l’entreprise elle-même, Street s’est excusé auprès de la femme dans le clip Blizzcon 2010.

“Je trouve la vidéo embarrassante”, a écrit Street. “Je m’excuse auprès du joueur qui a posé la question et de tous les autres qui ont été déçus par notre” réponse “. Je pense qu’il y a des voix plus importantes que nous devons entendre en ce moment. Mais la vidéo peut nous rappeler que nous pouvons être meilleurs.

Le co-créateur de Diablo, Chris Metzen, qui a pris sa retraite en 2016, a publié sa propre déclaration publique, admettant que lui et d’autres membres de l’entreprise avaient “échoué”. L’ancien patron de Blizzard, Mike Morhaime, a également publié une déclaration sur Twitlonger disant qu’il avait “échoué” les femmes de Blizzard. Les deux étaient en réponse à de nombreuses allégations selon lesquelles les travailleuses actuelles et anciennes de Blizzard auraient été victimes de sexisme, de harcèlement sexuel, etc.

Bien que les excuses et la plupart du fil semblent sincères, cela, ainsi que d’autres excuses récentes de l’ancien chef de Blizzard, ne fait pas grand-chose pour les femmes qui ont été harcelées sans cesse pendant qu’elles travaillaient dans l’entreprise. Beaucoup d’entre eux ont essayé de s’exprimer et ont été ignorés ou punis pour cela. D’autres travailleurs anciens et actuels se demandent si les hommes au pouvoir ne pouvaient vraiment pas savoir ce qui se passait à l’époque, et le degré de culpabilité de toutes les personnes impliquées.

Si vous savez qui est la femme dans ce clip viral de la Blizzcon (ou si c’est elle !), n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à tips@kotaku.com.