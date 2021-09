Un ancien directeur de PlayStation déclare que les budgets de la PS5 dépasseront les 200 millions de dollars

Shawn Layden, l’un des anciens dirigeants en charge de la famille de consoles PlayStation, a déclaré dans une récente interview avec Bloomberg que les budgets des jeux doublent à chaque génération et que la PS5 risquait de dépasser les 200 millions de dollars.

La raison pour laquelle il s’agit d’un problème, explique Layden, est que cela encourage la stagnation puisque les entreprises sont « incitées à faire des séquelles » pour réduire les risques. “Ce qui se passe là-bas, c’est que vous vous retrouvez avec 3-4 silos de jeux ou de types de jeux qui continuent d’exister, et la variété est évincée”, s’inquiète Layden.

Comme le note l’intervieweur Jason Schrier, le paysage actuel des jeux triple A se déroule déjà exactement de cette manière, avec des suites annualisées dans des franchises comme Call of Duty et Madden qui tapissent le paysage. Et comme il le note également, Layden était l’une des personnes à la barre pendant que cette tendance se développait, bien que Layden ne revendique pas la responsabilité.

Au lieu de cela, il essaie de faire partie du remède avec sa nouvelle entreprise, Streamline Media Group, qui commence par démocratiser le développement de jeux et ouvrir la porte à tout le monde : « Mon objectif dans le dernier acte de ma carrière est vraiment d’amener plus de gens dans la création de jeux, plus de personnes du monde entier, [and] amener plus de gens à profiter du jeu.

Layden était le président de Worldwide Studios sur PlayStation jusqu’à ce qu’il démissionne brutalement en 2019, et depuis lors, il est resté assez silencieux, bien qu’il intervienne parfois sur l’état de l’industrie, comme lorsqu’il a récemment commenté la durabilité du programme Game Pass de Xbox. .

Actuellement, Shawn Layden est membre du conseil consultatif de Streamline Media Group, une société de services de jeux. Pendant ce temps, PlayStation continue d’avancer, avec un aperçu de l’avenir de la plate-forme PS5 le 9 septembre.