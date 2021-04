Un ancien dirigeant d’Apple Music rejoint la société de cryptographie Ledger en tant que chef de la division NFT

Parker Todd Brooks, vétéran d’Apple Music, quitte l’entreprise pour rejoindre Ledger, l’un des plus grands fournisseurs de portefeuilles matériels de crypto-monnaie.

Selon une annonce de vendredi, Brooks dirigera désormais la division des jetons non fongibles de Ledger, ou NFT, alors que la société étend son support pour le stockage, l’affichage, la gestion et la sécurité des pièces NFT.

Brooks rejoint Ledger après avoir passé les sept dernières années avec Apple Music, contribuant au lancement d’Apple Music et de la station de radio musicale Beats 1 après l’acquisition de Beats Music par Apple en 2014. Avant son rôle chez Beats Music en tant que directeur des intégrations d’artistes, il a travaillé chez Topspin Media, en menant son intégration dans Beats Music et Spotify.

Dans son nouveau poste de vice-président des NFT de Ledger, Brooks sera chargé de relier la plate-forme à la communauté artistique et de développer les produits de gestion NFT. Il veillera également à ce que les NFT soient «prioritaires sur les plates-formes logicielles et matérielles de Ledger», a écrit Ledger dans l’annonce.

«J’ai passé ma carrière au service de la communauté des artistes. Avec les NFT, il est possible de réinventer la façon dont l’art et la musique sont créés, échantillonnés et gérés tout en résolvant simultanément les problèmes de sécurité liés au stockage des NFT sur des appareils connectés à Internet », a déclaré Brooks. Le vétéran d’Apple Music a noté que sa mission consistera à «simplifier le processus pour aider les artistes à présenter et gérer leurs œuvres numériques, et à les stocker en toute sécurité».

Le directeur de l’expérience de Ledger, Ian Rogers, a déclaré à Cointelegraph que la sécurisation des NFT n’est «rien de nouveau pour Ledger» car la société fournit un moyen sécurisé d’accéder aux comptes sur plus de 100 chaînes de blocs différentes. «La plupart des NFT sont actuellement disponibles sur Ethereum. Pour stocker ces NFT, vous avez besoin d’un compte blockchain de la même manière que vous stockeriez des crypto-monnaies. Les NFT ne sont qu’un nouveau type d’actifs numériques », a-t-il déclaré.

Grand fournisseur de portefeuilles matériels conçus pour le stockage sécurisé de crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC), Ledger a apparemment tenté de suivre le boom actuel de la NFT. «Avec l’intérêt croissant pour les NFT, nous avons une demande croissante de la part de nos clients pour soutenir les NFT en tant que citoyen de première classe au sein de Ledger Live, ce que Parker et son équipe nous aideront à réaliser», a noté Rogers.