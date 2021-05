Un ancien dirigeant de Netflix reconnu coupable d’avoir accepté des pots-de-vin ⋆ .

Vendredi, un jury fédéral a condamné Michael Kail, ancien vice-président des opérations informatiques de Netflix, pour avoir accepté des pots-de-vin de startups technologiques cherchant à faire des affaires avec le géant du streaming.

Kail a été reconnu coupable de 28 des 29 chefs d’accusation de fraude électronique, de fraude postale et de blanchiment d’argent, après un procès de deux semaines et demie devant le tribunal de district américain du district nord de la Californie, basé à San Francisco, a déclaré le ministère américain de la Justice dans une déclaration vendredi.

L’homme de 49 ans, basé à Los Gatos, a été inculpé en mai 2018, accusé d’avoir accepté plus de 500000 dollars de pots-de-vin entre 2012 et 2014 en échange d’approuver des millions de dollars de contrats avec des entreprises technologiques qui cherchaient à faire des affaires avec Netflix.

Bulletin

Dans le secteur du divertissement

The Wide Shot vous apporte des nouvelles, des analyses et des informations sur tout, des guerres de streaming à la production – et ce que tout cela signifie pour l’avenir.

Vous pouvez recevoir occasionnellement du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

La condamnation est intervenue après quatre jours de délibération. Le procès devait initialement être entendu en mars dernier, mais a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

Le juge Beth L. Freeman devrait prononcer une peine dans environ trois mois, tandis que Kail reste libéré sous caution. Kail encourt une peine maximale de 20 ans de prison et une amende possible de 250 000 $ pour chaque chef d’accusation pour fraude par fil ou par courrier, et 10 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour chaque chef d’accusation de blanchiment d’argent.

Kail a plaidé non coupable. Son avocate, Julia Mezhinsky, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

«La corruption sape la concurrence loyale et l’innovation dans tout domaine commercial, et en particulier l’environnement hautement compétitif de la Silicon Valley en matière d’innovation de pointe», a déclaré vendredi l’avocate américaine par intérim Stephanie M. Hinds dans un communiqué. «Kail a exercé un pouvoir immense pour approuver de précieux contrats Netflix avec de petits fournisseurs de technologie, et il a truqué ce processus pour débloquer un flux de liquidités et de pots-de-vin.»

Le porte-parole de Netflix, Jonathan Bing, a refusé de commenter l’affaire. Netflix a poursuivi Kail en 2014 et l’affaire a été réglée à l’amiable.

L’affaire était le résultat d’une enquête menée par le FBI et l’Internal Revenue Service.

Netflix a embauché Kail en 2011 pour gérer ses opérations informatiques. Il a occupé ce poste jusqu’en juillet 2014, période pendant laquelle il était chargé d’approuver les contrats d’achat de produits et services informatiques auprès de petits fournisseurs.

Le gouvernement a présenté des preuves que Kail acceptait des pots-de-vin de neuf entreprises technologiques cherchant à faire affaire avec Netflix, concluant des accords dans lesquels il prendrait jusqu’à 15% des montants facturés pour lui-même. Kail a reçu plus de 500 000 $ et des options d’achat d’actions de ces sociétés, qu’il a utilisées pour financer ses dépenses personnelles et pour acheter une maison à Los Gatos, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

Dans un exemple de l’été 2013, les procureurs ont déclaré que Kail avait rencontré des employés de la société technologique Platfora Inc. et avait accepté que les ingénieurs de Netflix testent son logiciel d’analyse de données. Le 13 juillet 2013, Kail a rencontré le directeur général de Platfora pour prendre un verre et l’a ensuite remercié dans un e-mail, en disant: «Je suis impatient de vous aider à la fois à titre de Netflix et de conseil», a déclaré le ministère de la Justice.

Deux jours plus tard, Kail a signé un accord avec Platfora qui lui a donné le droit d’acheter jusqu’à 75 000 options, soit environ 0,25% de la société. Il a ensuite fourni à Platfora les informations internes de Netflix sur le prix de l’offre contractuelle d’un concurrent, ont déclaré les procureurs fédéraux.

En septembre 2013, alors qu’il était conseiller rémunéré de Platfora, Kail a signé au nom de Netflix un contrat de 250000 $ par an avec la société San Mateo et a exhorté ses employés Netflix à trouver une utilisation pour le produit, malgré leurs objections et leur préférence pour un concurrent. produit pour lequel Netflix payait déjà, selon le ministère de la Justice.

Le directeur général de Netflix, Reed Hastings, est intervenu et Kail a nié avoir travaillé avec Platfora, ont déclaré les procureurs. Kail a démissionné de son poste de conseiller chez Platfora la semaine prochaine.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));