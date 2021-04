Un ancien dirigeant de Nike plaide coupable dans une affaire pénale – WWD

Un ancien directeur du marketing de Nike, Errol Andam, a plaidé coupable de fraude par fil et courrier.

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par The Oregonian.

Début février, les procureurs fédéraux ont affirmé qu’Andam avait fraudé le géant des baskets de près de 1,5 million de dollars. Il a également été accusé de blanchiment d’argent et de fausses déclarations sur une demande de prêt dans le cadre d’un plan visant à frauder son ancien employeur.

De 2001 jusqu’à son licenciement en 2018, Andam était employé au siège social de la société à Beaverton, en Oregon. Son dernier poste était celui de directeur de la division nord-américaine du marketing des marques de détail de Nike, où il gérait la conception, la construction et l’exploitation les boutiques éphémères de la marque situées à proximité de compétitions sportives et d’autres événements spéciaux aux États-Unis

Andam aurait recruté un ami d’enfance à l’été 2016 pour créer une entreprise chargée de créer et de concevoir des pop-ups en tant qu’entrepreneur indépendant pour Nike. Andam aurait utilisé son influence en tant que manager chez Nike pour s’assurer que l’entreprise de son ami obtenait systématiquement les contrats pour les emplois. Bien qu’Andam n’ait aucun rôle officiel dans l’entreprise de son ami, il aurait supervisé une grande partie de ses opérations financières, géré des comptes financiers et émis des factures à Nike. Andam aurait utilisé le pseudonyme «Frank Little» pour facturer Nike et gérer la société de son ami avec la société de paiement mobile Square Inc.

Une audience sur l’accord de plaidoyer est prévue le 12 avril.

Andam risque de 24 à 37 mois de prison après avoir accepté de plaider coupable à des accusations criminelles de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’avoir soumis une fausse demande de prêt hypothécaire, selon l’Oregonian.

Après avoir été inculpé début février, Andam aurait pu dans un premier temps faire face à une peine maximale de 30 ans de prison, des amendes de 4,5 millions de dollars et cinq ans de mise en liberté surveillée.

L’accord de plaidoyer exigerait qu’Andam paie 149 millions de dollars de restitution à Nike et 173 172 dollars supplémentaires à une autre société.

Une porte-parole de Nike n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

Après qu’une équipe d’enquête interne de Nike a découvert ce que la société a décrit plus tôt cette année comme «l’activité» d’Andam, la société a remis des preuves à l’avocat américain Billy J. Williams. Au moment de son arrestation début février, Nike a déclaré dans un communiqué: «Il est regrettable que M. Andam, qui occupait un emploi lui permettant d’accéder à certains des événements les plus excitants du monde du sport, ait choisi d’abuser de la confiance que Nike a mis en lui.

Après le départ de Williams à la mi-février, Scott Erik Asphaug est l’avocat américain par intérim pour l’Oregon.

Nike a eu d’autres enchevêtrements juridiques la semaine dernière, après avoir reçu une ordonnance de non-communication temporaire d’un tribunal de district américain pour arrêter la vente des «chaussures Satan» de Lil Nas X. Le collectif d’art MSCHF basé à Brooklyn qui a collaboré avec le musicien et le rappeur pour créer des baskets avec une goutte de sang humain dans chaque paire a dû frapper les freins. Une demande des médias par e-mail et un appel à deux cadres de MSCHF n’ont pas été retournés lundi. Pour conclure une longue déclaration publiée sur le site MSCHF la semaine dernière, la société a écrit: «Nous sommes impatients de travailler avec Nike et le tribunal pour résoudre cette affaire de la manière la plus rapide.»