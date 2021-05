Un ancien employé d’Apple qui aurait divulgué des secrets commerciaux à propos du projet X réfute les allégations

En mars, Apple a intenté une action en justice contre son ancien responsable des matériaux, Simon Lancaster, pour avoir prétendument volé des secrets commerciaux sur le «Projet X», les avoir divulgués aux médias, et plus encore. Maintenant, Lancaster a officiellement déposé sa réponse et, bien qu’il nie les principales allégations de divulgation de secrets d’entreprise, il admet avoir parlé à un journaliste spécifique alors qu’il était chez Apple et avoir demandé des histoires «favorables» à une start-up.

Comme nous l’avons écrit précédemment, dans son procès contre Lancaster, Apple a affirmé qu’il:

a utilisé son rôle principal chez Apple pour «accéder à des réunions internes et à des documents en dehors du cadre» de son travail en tant que responsable des documents chez Apple. En fait, lors de son dernier jour chez Apple, le 1er novembre 2019, il aurait téléchargé un «nombre substantiel» de documents Apple confidentiels.

Apple affirme que ces secrets commerciaux du Projet X auraient pu être utilisés lors de son prochain travail en assumant le même rôle chez Arris – qui est d’ailleurs un fournisseur Apple. Cependant, un autre élément majeur de ce procès est qu’Apple affirme que Lancaster avait communiqué avec un journaliste un an avant de quitter Apple et également après sa démission. À cette époque, Apple affirme avoir échangé des informations internes privées sur le projet X pour une couverture médiatique positive d’une start-up dans laquelle il a investi.

Apple a également qualifié Lancaster de «menace continue d’appropriation illicite» étant donné son travail continu à Arris.

Repéré par Nicholas Ciarelli, Lancaster a déposé sa réponse dans le procès hier. Il nie les principales allégations d’Apple selon lesquelles il a abusé de son poste de direction, divulgué des secrets commerciaux et violé le contrat sous lequel il était dans l’entreprise. Mais il a également admis certains éléments des affirmations d’Apple.

Concernant parler à la presse:

Lancaster admet avoir communiqué avec un journaliste couvrant des problèmes technologiques concernant les produits Apple et les problèmes sur le lieu de travail qu’il considérait comme d’intérêt public, à savoir une corruption présumée au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et parmi les responsables de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

Cependant, il dit qu’il «manque de connaissances ou d’informations suffisantes pour admettre ou nier» l’allégation selon laquelle il est la source des articles publiés par le journaliste auxquels Apple fait référence.

Mais Lancaster confirme qu’il a demandé au journaliste de publier «des articles favorables à une start-up dans laquelle Lancaster avait investi, mais nie que de telles demandes aient été en échange d’informations discutées avec le journaliste ou avaient un quelconque rapport avec des informations confidentielles d’Apple».

De plus, il admet également avoir parlé avec ce même journaliste de technologie des produits Apple «après avoir annoncé sa démission d’Apple». Mais nie les conclusions juridiques des allégations d’Apple.

Nous devons attendre de voir comment celui-ci se déroule, mais il se passe certainement beaucoup de choses ici.

Attention aux journalistes techniques: l’ancien employé d’Apple a poursuivi en mars, alléguant avoir divulgué des secrets commerciaux à un journaliste, a déposé sa réponse hier. pic.twitter.com/TBhwzotI9v – Nicholas Ciarelli (@nickdeplume) 4 mai 2021

