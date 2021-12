Un ancien employé de Blizzard crache du sexisme et du racisme sur le serveur Discord

Honnêtement, les choses ne font qu’empirer pour ActiBlizz … Image: Activision Blizzard

Geoff Frazier, un ancien employé de Blizzard qui était responsable d’une grande partie du contenu Web de l’entreprise au cours des 23 dernières années, a publié des messages fanatiques et haineux sur un serveur Discord depuis mai 2021. La fondatrice et organisatrice d’ABetterABK, Jessica Gonzalez, a tweeté des captures d’écran de Frazier, prétendument sous le nom d’utilisateur Nebu, dénonçant son intolérance envers les personnes handicapées, les femmes, les personnes LGBTQ+ et d’autres « libtards », comme il l’a dit.

Corroboré par un autre employé de Blizzard à Kotaku via les DM de Twitter, « The Right Wing of Gaming » est un serveur Discord où les gens vont se plaindre d’Activision Blizzard et d’autres travailleurs comme Jessica qui sont censés » ruiner toute l’entreprise « , selon un message de Fraizer en septembre. Le serveur est rempli de commentaires sur les malheurs en cours de Blizzard, principalement autour des départs de la haute direction.

Pour sa part, on peut voir Fraizer se plaindre des « homosexuels » tout en humiliant les nombreuses stagiaires de Blizzard en disant qu’elles « au moins [have] seins géants. Il se moque également de la fête récemment reconnue de Juneteenth comme « merde stupide » et appelle les autres « retardés » pour Blizzard tenant une présentation sur les personnes souffrant de divers handicaps.

Kotaku a contacté Blizzard et Fraizer pour commentaires et mettra à jour dès la réponse.

Ailleurs, Fraizer dit qu’il est conservateur et « n’a pas vacciné » (sa formulation) tout en ridiculisant Jessica pour son trouble de la personnalité limite. Selon son profil LinkedIn, Frazier a quitté l’entreprise en septembre et occupe désormais le poste de gestionnaire de contenu Web et de communauté dans le secteur de la technologie. Depuis lors, il semble que Frazier ait vendu toute sa collection Blizzard sur eBay, y compris les clés de jeu et les peluches, bien que rien ne semble rester sur sa page de vendeur.

Cela survient alors qu’Activision Blizzard est toujours impliqué dans une controverse entourant son lieu de travail discriminatoire et prédateur. Les cadres supérieurs se sont excusés, mais la plupart ont démissionné. Les employés ont signé des lettres de condamnation et organisé des débrayages. Les choses vont mal pour le développeur de World of Warcraft, avec des travailleurs exigeant haut et fort que le PDG Bobby Kotick démissionne. Et honnêtement, avec les nouvelles sans fin, c’est encore pire.