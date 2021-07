Un ancien employé de Cryptopia admet avoir volé une valeur de 5 000 cryptos à l’ancien échange

Cryptopie

Un ancien employé de Cryptopia admet avoir volé 175 000 $ de crypto à l’ancien échange

Un ancien employé de Cryptopia Ltd. plaide coupable d’avoir volé 250 000 NZD de Bitcoin (BTC) et d’autres crypto-monnaies de l’échange. L’employé a rendu les fonds et ne fera l’objet d’aucune accusation.

Ancien employé de la défunte bourse de crypto-monnaie basée en Nouvelle-Zélande, Cryptopia a plaidé coupable d’avoir volé près de 250 000 NZD de crypto-monnaie et de données client alors qu’il travaillait dans l’entreprise, a rapporté la station de presse néo-zélandaise Stuff. L’employé, qui a demandé une suspension provisoire du nom, a depuis restitué les actifs numériques et demande l’abandon des charges.

Lors d’une audience devant le juge du tribunal de district de Christchurch, Gerard Lynch, l’ancien employé de Cryptopia a reconnu deux chefs d’accusation et attend sa condamnation en octobre. L’employé est placé en détention provisoire pour vol par une personne dans une relation spéciale et vol d’actifs de plus de 1 000 NZD.

Selon un communiqué de l’audience, l’ancien employé aurait soulevé des plaintes auparavant sur la sécurité des clés privées mais sans solution. Cela a incité l’employé à faire une copie non autorisée des clés privées pendant son séjour dans l’entreprise et à les stocker sur une clé USB.

Avec un grand nombre de clés privées, l’employé avait accès à près de 100 millions de dollars de crypto-monnaies dans les portefeuilles des utilisateurs, indique le communiqué.

Cependant, une fois que l’échange a fait faillite et a fermé ses portes, Cryptopia n’avait aucun moyen de savoir si les comptes des utilisateurs étaient compromis et si tout vol pouvait passer inaperçu. En septembre 2020, Grant Thornton, qui est en charge de l’échange, a remarqué 13 transactions non autorisées sur les portefeuilles de Cryptopia menant à une enquête.

Néanmoins, une semaine plus tard, l’employé s’est rendu et a admis avoir volé 250 000 NZD. Le coupable a rendu six Bitcoins volés à l’échange – restituant le montant restant quelques jours plus tard.

“Le défendeur a admis qu’il était frustré par Cryptopia mais également motivé par la conviction qu’il pourrait s’en tirer avec le vol car il pensait que personne ne vérifierait jamais les anciens portefeuilles de dépôt”, indique le résumé du tribunal.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.