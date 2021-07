Un ancien employé de Cryptopia plaide coupable d’avoir volé 170 000 $ en crypto

Un ancien employé de la défunte bourse Cryptopia a admis avoir volé pour 171 969 $ de crypto-monnaie. Un rapport a annoncé cette nouvelle le 5 juillet, notant que l’ancien employé avait comparu lundi devant le juge du tribunal de district de Christchurch, Gerard Lynch. Le tribunal a décidé de ne pas révéler son nom temporairement.

Selon le rapport, l’homme a plaidé coupable à deux chefs d’accusation sur les conseils de son avocat Allister Davis. Il s’agit du vol par une personne dans une relation privilégiée et du vol de plus de 1000$. Après avoir admis ces crimes, le juge Lynch a décidé qu’il devait être condamné et placé en détention préventive, en attendant la condamnation le 20 octobre.

En détaillant comment il en est venu à voler les fonds, l’homme a déclaré avoir fait des copies non autorisées de clés privées appartenant aux nombreux portefeuilles de Cryptopia et enregistré les données sur un périphérique de stockage USB. Il a ensuite téléchargé les données sur son ordinateur personnel à la maison. Cela lui a donné accès à des milliers de portefeuilles et à plus de 100 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies.

L’homme a rendu certaines des crypto-monnaies volées.

Bien qu’on ne sache pas quand il a commencé à retirer des crypto-monnaies de l’échange, le premier signe de jeu déloyal a eu lieu le 3 septembre 2020, lorsqu’un ancien client de Cryptopia a contacté le cabinet comptable Grant and Thornton, affirmant qu’il avait déposé du Bitcoin (BTC / USD) dans un ancien portefeuille Cryptopia et a demandé un remboursement.

Pour résoudre ce problème, le cabinet comptable a examiné les transactions de Cryptopia et a découvert que quelqu’un avait illégalement retiré 13 BTC. À l’époque, les 13 BTC valaient 165 000 $. Après avoir découvert que ses offres avaient été découvertes, l’ancien employé de l’échange a contacté David Ruscoe et Tom Aspin de Grant Thornton et a avoué avoir volé le BTC. En plus de cela, il a ajouté qu’il avait volé 7 000 $ supplémentaires d’une autre crypto-monnaie non divulguée.

Il a ensuite contacté le cabinet comptable et a promis de restituer six des 13 BTC et a promis de restituer le reste si Cryptopia ne le facture pas. Il a ensuite rendu le BTC et a envoyé un texto à ses partenaires, disant qu’il avait rendu les pièces, ajoutant que ce serait bien car il appréciait leur geste de rendre les pièces.

Cette nouvelle intervient après que Cryptopia a subi une attaque importante en 2019 qui a finalement conduit à sa liquidation plus tard dans l’année. Alors que les autorités recherchaient les pirates informatiques à l’origine de l’attaque, elles ont découvert que l’homme n’était pas lié à l’attaque.

Le poste Un ancien employé de Cryptopia plaide coupable d’avoir volé 170 000 $ de crypto est apparu en premier sur Invezz.