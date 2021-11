Un ancien employé de Google rejoint la FTC dans la lutte contre les Big Tech

La FTC a une autre arme dans son arsenal dans la lutte contre Google et d’autres entreprises Big Tech. L’ancienne employée de Google, Meredith Whittaker, a annoncé qu’elle rejoindrait la FTC en tant que conseillère principale sur l’IA.

Whittaker a travaillé chez Google pendant 13 ans en tant que chercheuse en IA avant de quitter l’entreprise en 2019 après qu’il est devenu clair que l’entreprise ne s’alignait pas sur son travail d’éthique en IA.

Comme l’a noté The Information, sa sortie a également fait suite aux protestations qu’elle a aidé à diriger en 2018 contre le traitement par Google des accusations de harcèlement sexuel, et elle était ouvertement contre les contrats de l’entreprise avec le ministère de la Défense. Pour cela, elle aurait fait l’objet de représailles de la part de Google pour avoir dénoncé l’entreprise.

À sa sortie, elle a reconnu Google comme « un leader mondial de l’IA » qui détient « un pouvoir important et largement incontrôlé », tout en appelant le domaine de l’IA à être majoritairement blanc et masculin.

Whittaker a co-fondé et est le directeur de la faculté d’AI Now, un institut universitaire qui se concentre sur la recherche des implications sociales de l’IA. Son travail dans l’IA et son expérience avec Google joueront sans aucun doute un rôle clé pour aider la FTC à régner dans les entreprises et leur utilisation de l’IA dans le monde et dans des produits tels que les meilleurs haut-parleurs intelligents.

Elle travaillera notamment avec Lina Khan, connue pour cibler Google et Amazon pour leurs pratiques. En septembre, Khan a décrit les objectifs de l’agence sous sa direction, soulignant la nécessité de lutter contre les asymétries de pouvoir et la manière dont elles affectent les communautés marginalisées.

Ravi de confirmer les rumeurs : je rejoindrai @FTC en tant que conseiller principal sur l’IA. Je suis humilié et plus que ravi de me mettre au travail avec + d’apprendre de @linakhanFTC et de sa brillante équipe. – Meredith Whittaker (@mer__edith) 3 novembre 2021

Google n’a pas la meilleure histoire avec ses chercheurs en IA, notamment en ce qui concerne l’éthique de l’IA. L’entreprise a été impliquée dans une bagarre très publique avec Timnit Gebru, responsable respecté de l’éthique de l’IA, après que son article ait critiqué l’entreprise pour son utilisation de l’IA. L’épreuve aurait provoqué beaucoup de troubles internes, avec le départ de plusieurs employés par la suite.

Bien qu’il ne soit plus employé avec Google, Whittaker est maintenant dans ce qui peut être la meilleure position pour tenir le géant de la recherche responsable de sa technologie, ainsi que d’autres sociétés Big Tech qui travaillent à faire progresser l’IA.