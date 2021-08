Un ancien employé de Nintendo parle du ‘Saint Graal’, rencontre des héros et conserve une carte Kirby de 10 000 $ – Fonctionnalité

Image : Rob A

Nous avons récemment été contactés par un lecteur avec les détails d’un trésor qu’ils avaient trouvé – une carte Kirby e-Reader incroyablement rare créée exclusivement pour un concours E3 2002 en personne. Il s’agissait non seulement d’une carte limitée créée pour un événement réservé à l’industrie il y a près de deux décennies, mais également d’un exemple primé (dont seulement 10 ont été produits) qui a miraculeusement échappé à la destruction par les représentants de l’émission Nintendo chargés de garantir les prix. ne pouvait pas être racheté deux fois.

Cette carte provenait d’un paquet jamais ouvert qui est finalement entré en possession d’un ancien employé chanceux de Nintendo of America. Rob A a récemment mis la carte e-Reader aux enchères, l’enchère gagnante s’élevant à 10 600 $.

Après la vente, nous avons eu la chance de parler à Rob de cette incroyable trouvaille – pour en savoir plus sur l’histoire derrière la carte, comment il a assuré sa préservation avant de la vendre, et aussi pour avoir un aperçu de certains des autres trésors de cet ancien L’employé de NOA a collecté au fil des ans…

La carte Kirby (en haut à gauche) et d’autres que Rob a trouvées, ainsi que les prix de la première et de la deuxième place, les participants à l’E3 2002 avaient une chance de gagner (Image : Rob A)

Nintendo Life : Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes entré en possession de cette carte en premier lieu ? Avez-vous assisté à l’E3 2002 ?

Rob A : C’est un pur hasard si les cartes se sont retrouvées avec moi. Nous avons collecté/stocké beaucoup de choses au fil des ans chez Nintendo. Lors d’une rénovation dans l’un des bâtiments, on nous a demandé de nettoyer et de jeter de nombreuses vieilles armoires datant des années 80, y compris des manuels de remplacement impeccables, du matériel de formation et de vieilles fournitures pour les agents datant de l’époque des conseillers en jeu. Parallèlement à cela, j’ai dû réduire le troupeau d’anciens systèmes et collecter des objets. En tant que fan, j’étais quelque peu mortifié à l’idée de tout détruire.

Quoi qu’il en soit, j’ai demandé si je pouvais garder quelques trucs… dont quelques cartons de vieilles brochures et de cartes volantes. La meilleure hypothèse que j’aie est que le butin est revenu dans le groupe dans lequel je faisais partie de l’E3 et est resté inactif, destiné à quelqu’un à jeter ou à découvrir. Je suis reconnaissant qu’il ait été découvert car je déteste les mystères non résolus.

Vous avez évidemment cette carte depuis un certain temps maintenant, mais vous n’avez probablement ouvert le pack que récemment. Comment venir?

Après mon départ, la plupart des affaires étaient restées dans des cartons dans mon garage jusqu’à ce que je commence à nettoyer et à organiser environ une semaine avant de trouver les cartes. À part un paquet non ouvert, tout le reste était lâche. Assis confortablement dans une pile de liseuses Mario Party et Animal Crossing et diverses cartes.

Quelle a été votre première pensée lorsque vous avez scanné la carte et qu’elle s’est révélée être la gagnante de la 1ère place ? Saviez-vous la signification immédiatement?

Je connaissais l’importance de la meute, mais je n’avais pas découvert les lâches avant le week-end. Immédiatement, je suis monté à l’étage pour faire une blague à ma femme… comme si j’avais le gagnant. J’en avais trois, alors quand je lui ai parlé des cartes, j’ai prévu de prétendre sur la carte deux que j’avais le gagnant…

Mes bras se sont gelés. L’image est apparue et le jingle a joué. J’avais l’impression d’avoir gagné comme en 2002. J’ai dit « OMG, chérie, c’est vraiment une carte de première place ». À ce moment-là, je savais que j’étais le seul à avoir entendu ce jingle depuis près de 20 ans.

Une fois que vous avez établi ce que vous aviez, comment avez-vous fait pour vous assurer que la carte n’était pas accidentellement endommagée pendant que vous décidiez quoi en faire ?

Pour répondre à la question qui préoccupe beaucoup de gens… les données sont correctement archivées. Parce que la première chose à laquelle j’ai pensé était… si je vends ça, il est probable qu’il ne verra plus jamais le jour

J'ai contacté quelques conservateurs pour leur demander comment gérer cela. Ensuite, j'ai fait la vidéo pour que je puisse arrêter de la glisser. Puis je l'ai bloqué. Pour répondre à la question qui préoccupe beaucoup de gens… les données sont correctement archivées. Parce que la première chose à laquelle j'ai pensé était… si je vends ça, il est probable qu'il ne verra plus jamais le jour, et ce serait triste.

La deuxième question est « Pourquoi vendre ? » Simple… J'adore les e-Reader, mais je n'en suis pas un collectionneur. J'ai un petit échantillon, mais je préfère les jeux.

La deuxième question est « Pourquoi vendre ? » Simple… J’adore les e-Reader, mais je n’en suis pas un collectionneur. J’ai un petit échantillon, mais je préfère les jeux.

Vous avez finalement vendu la carte sur eBay plutôt que via une maison d’enchères – qu’est-ce qui se cache derrière cette décision ?

J’ai contacté Heritage et un autre bloc d’enchères populaire et leur ai donné l’information. Heritage m’a répondu par un “non”, car il n’y avait littéralement pas d’historique et j’avais besoin d’au moins une évaluation de 10k pour une soumission. Si j’avais plus de trucs, ils le considéreraient. Compte tenu du coût de préparation et de leur coût de vente, j’avais déjà des enchères et j’ai décidé de laisser la chance au hasard.

On m’a un peu reproché de ne pas en avoir plus, mais les valeurs sont déterminées par ce que les gens sont prêts à payer. Si quelqu’un le tue plus tard, je ne savais littéralement pas que je l’avais du tout… la perspective est importante et je connais quelqu’un qui l’apprécie l’a.

Nous sommes sûrs que l’affranchissement d’un article aussi petit et de grande valeur doit causer des maux de tête ! Quel service de livraison avez-vous utilisé à la fin (ou était-ce la collecte uniquement) ?

J’ai couvert les frais de port pour le gagnant. Expédition sous 1 jour, fortement assurée. Signature requise et filmé à la fois sur l’emballage, le ruban adhésif et le scan de dépôt. Aucune chance UPS essaierait un drôle.

Image : Rob A

Avant de vendre, vous avez pris des mesures pour vous assurer que la carte était conservée. Pouvez-vous nous dire qui vous avez contacté et le processus que cela a impliqué ?

Préservation [in collaboration with community-driven non-profit Hit Save] consistait en une numérisation de haute qualité des deux côtés et en la mesure des valeurs de couleur pour s’assurer que tout était maintenu. Nous avons également conservé quelques autres cartes que j’avais et certains emballages pendant que le scanner était avec moi. J’aurais pu facilement le gérer moi-même puisque j’ai une formation en documents imprimés, mais il y a des données réelles en jeu sur ces cartes. J’ai également consulté quelques autres pour m’assurer qu’ils étaient à l’aise avec cela.

Que deviendront les autres cartes « inférieures » du pack E3 2002 ? Avez-vous d’autres objets Nintendo de grande valeur nichés dans votre collection ?

Je vais vendre un pack de plus et ensuite je vais commémorer l’événement dans ma collection [see the WaveBird, Pokémon GBA and e-Reader card layout further up the page].

J’ai quelques Saint-Graal que j’ai récupérés lors de vide-greniers et d’enchères internes. Des choses qui sont importantes pour ma femme et moi. Un Stack-Up NES scellé et vierge, un signe Superbrite qui fonctionne, une boîte d’ombre Punch-Out avec des gants de boxe verts signés par Reggie et Don… Chariot Gold Famicom Punch Out… Complete Virtual Boy avec la gamme américaine de jeux.

Les parties importantes des consoles Nintendo que je collectionne sont les étuis qui sont fabriqués pour les consoles. J’ai également rassemblé tout le système et les périphériques Famicom dans une boîte… et un bon arc-en-ciel de jeux. Je joue beaucoup avec ma Famicom et j’en ai une magnifiquement restaurée et modifiée par Retrofixes. Les couleurs et l’absence de jailbars sont incroyables sur un tube cathodique.

Alors oui, des trucs comme ça.

La carte s’est vendue pour plus de 10 000 $ – avez-vous des plans pour cet argent ?

En ce qui concerne l’argent… J’ai deux adolescents et un enfant de deux ans. J’aurai besoin de 40 cartes supplémentaires pour surmonter ça. Bien sûr, ma femme mérite quelque chose de grand. Elle soutient ma collection d’arcades et de produits Nintendo comme aucune autre.

Avez-vous des regrets d’avoir vendu la carte? Avez-vous un article lié à Nintendo dont vous ne pourriez pas supporter de vous séparer ?

Comme je l’ai déjà dit, je ne savais littéralement pas que j’avais cela il y a quelques semaines. Je sais que les gens autour de moi laissent libre cours à leur esprit… mais je me sens vraiment chanceux d’avoir pu tenir la carte, ressentir l’excitation, en savoir plus sur la carte et l’histoire qui l’entoure… l’archiver… et finalement regarder l’excitation de la vente aux enchères. S’il ne se vendait que 500 $, c’était censé être le cas.

J’ai vu et vécu beaucoup de choses formidables en travaillant dans l’industrie que je n’oublierai jamais et cela en fait partie. C’est une industrie incroyable et beaucoup prennent cette opportunité pour acquise. Beaucoup d’enfances et de chemins vers l’âge adulte y sont tracés et je dois y être.

“C’était comparable à la carte… mes héros venant à ma station de démonstration Switch à New York avant que les fans ne puissent voir le Switch… MK8D dans mes sièges d’avion.” – Rob sur l’interaction avec Eiji Aonuma et Shigeru Miyamoto (Image : Rob A)

Un grand merci à Rob d’avoir pris le temps de parler avec nous et de partager son impressionnante collection Nintendo et ses souvenirs.