Un ancien entraîneur de piste du Nord-Est accusé d’avoir obligé les athlètes à envoyer des nus ⋆ .

Le bureau du procureur américain du district du Massachusetts a annoncé qu’un ancien entraîneur d’athlétisme avait été arrêté pour avoir manipulé des athlètes féminines pour envoyer des nus.

Steve Waithe, 28 ans, a été placé en garde à vue mercredi pour son implication présumée dans un stratagème visant à inciter des athlètes féminines à envoyer des images nues et semi-nues d’elles-mêmes, par People.

«Waithe était employé comme entraîneur d’athlétisme à Université du nord-est à Boston d’octobre 2018 à février 2019 », selon un communiqué de presse. «Il est allégué que pendant cette période, Waithe a fréquemment demandé à utiliser les téléphones portables des athlètes féminines sous prétexte de filmer leur forme lors des entraînements et des compétitions. À certains moments, on l’a vu «faire défiler» les téléphones. »

Photo: CBS 2 Chicago / Capture d’écran

Le suspect contactait des individus via les médias sociaux et leur demandait d’envoyer des nus parce qu’il aurait découvert des photos de nus d’eux en ligne et ressentait le besoin de faire une recherche d’image inversée. Waithe utiliserait des pseudonymes sur les réseaux sociaux, y compris des expressions comme «Privacy Protector», suivies de chiffres pour valider le stratagème.

Certaines de ses demandes aux victimes étaient très précises et il leur disait quoi porter.

Selon une déclaration du bureau du procureur, «les courriels décrivaient une étude bidon pour les athlètes et demandaient des informations sur la taille, le poids et les habitudes alimentaires. Les courriels incluaient également une demande aux victimes d’envoyer des photos d’elles-mêmes dans un «uniforme ou un maillot de bain pour montrer autant de peau que possible» et suggéraient que les photos ne seraient pas partagées ou enregistrées. »

«Les e-mails comprenaient souvent des pièces jointes d’échantillons d’images nues et semi-nues de ‘Katie’ pour illustrer les types de photos que les victimes devraient envoyer. Selon des documents judiciaires, les enquêteurs ont identifié plus de dix victimes du programme «d’étude du développement corporel» et plus de 300 images nues et semi-nues de victimes du stratagème dans les comptes de messagerie de Waithe », poursuit le communiqué.

L’ancien entraîneur est accusé d’un chef de cyberharcèlement et d’un chef de fraude électronique. S’il est reconnu coupable, Waithe risque jusqu’à cinq ans de prison et trois ans de mise en liberté surveillée. Il serait également responsable d’une amende de 250 000 $. Si l’accusation de fraude par fil reste en vigueur, il risque jusqu’à 20 ans de prison.

DOSSIER – Sur cette photo d’archive du 31 janvier 2019, des piétons marchent près d’un panneau de la Northeastern University sur le campus de l’école à Boston. Steve Waithe, 28 ans, de Chicago, ancien entraîneur d’athlétisme de l’Université Northeastern a été arrêté, mercredi 7 avril 2021, et accusé d’avoir utilisé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour essayer de tromper des étudiantes athlètes en lui envoyant des photos d’elles-mêmes nues. , ont déclaré les procureurs. (AP Photo / Rodrique Ngowi, dossier)

L’historique de recherche de l’activité en ligne de Waithe a montré des résultats tels que “Quelqu’un peut-il retrouver mon faux compte Instagram?” et des demandes de renseignements sur la façon de pirater un compte Snapchat. Il a utilisé des messages sur les réseaux sociaux pour traquer une étudiante-athlète du Nord-Est et «un numéro de téléphone anonyme et une intrusion dans son compte Snapchat».

Waithe a également travaillé dans plusieurs autres intuitions telles que la Penn State University, l’Université du Tennessee, l’Université Concordia de Chicago et l’Illinois Institute of Technology.

Vendredi, une audience du tribunal aura lieu pour déterminer si Waithe doit être libéré de sa détention.

L’avocat de Waithe, Jack Corfman, a déclaré que son client n’avait pas d’antécédents criminels et n’avait pas rendu public les images. Procureur adjoint américain Kate McClelland a appelé l’acte «effronté et prédateur».

