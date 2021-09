Un ancien entraîneur donne des conseils pour aider à résoudre l’énigme de l’attaquant de Leicester

Le point de départ doit être l’infrastructure numérique de base. En 2020, l’Inde a publié une nouvelle politique nationale d’éducation (NEP). C’était au tout début de la pandémie, et certains ajustements ont été apportés au NEP face à la perturbation de l’éducation résultant du coronavirus mortel et des blocages qui ont suivi. Mais les établissements […] More