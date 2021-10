Un ancien évêque se convertit au catholicisme après avoir réveillé l’ardoise Église d’Angleterre | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Dr Michael Nazir-Ali, qui a été évêque de Rochester de 1994 à 2009, a déclaré qu’il avait envisagé de faire le changement « depuis quelques années ». Le Dr Nazir-Ali, 72 ans, a déjà accusé l’Église d’Angleterre de « sauter dans chaque mouvement à la mode sur la politique identitaire, la rectitude culturelle et les mea culpas sur le passé impérial de la Grande-Bretagne ».

Pendant son mandat d’évêque de Rochester, le Dr Nazir-Ali était l’un des évêques les plus en vue de l’Église anglicane.

On s’attend à ce qu’il soit ordonné prêtre catholique pour l’ordinariat.

Cela pourrait arriver dès le mois prochain, selon The Spectator.

Cependant, parce que le Dr Nazir-Ali est marié, il ne peut pas être ordonné évêque catholique.

L’Ordinariat catholique a été créé par le pape Benoît XVI il y a dix ans, dans le but d’introduire les anglicans dans la pleine communion de l’Église catholique.

Le Dr Nazir-Ali a déclaré : « Je crois que le désir anglican d’adhérer à l’enseignement apostolique, patristique et conciliaire peut maintenant être mieux maintenu dans l’ordinariat.

« Les dispositions là-bas pour sauvegarder le patrimoine anglican légitime sont très encourageantes et, je crois, que ce patrimoine dans sa liturgie, les approches de l’étude biblique, l’engagement pastoral envers la communauté, les méthodes de théologie morale et bien d’autres encore a beaucoup à offrir au plus large Église.

« Je suis impatient de recevoir les richesses d’autres parties de l’Église, tout en apportant peut-être une modeste contribution au maintien et à l’amélioration du patrimoine anglican au sein de la fraternité plus large.

Plus récemment, Jonathan Goodall, évêque d’Ebbsfleet, est devenu catholique après avoir été en désaccord avec la consécration de femmes évêques, a rapporté le Times.

L’opposition à l’ordination des femmes a également motivé la conversion de Graham Leonard, l’ancien évêque de Londres, en 1994.

Le Dr Nazir-Ali a une longue tradition d’opposition à l’avortement et à l’euthanasie.

Il a déjà fustigé une « doctrine nouvelle et peu sûre du multiculturalisme », qui avait laissé certaines communautés d’immigrants avec « des vies parallèles séparées ».

En février 2021, il a écrit dans le Telegraph qu’il croyait que « l’institution » était « engagée soit dans des allégations de » sauvegarde « longues, coûteuses et farfelues contre des personnalités religieuses éminentes, soit en sautant dans chaque train à la mode sur la politique identitaire, la rectitude culturelle et mea culpas sur le passé impérial de la Grande-Bretagne.

Avant cela, en 2008, le Dr Nazir-Ali a déclaré qu’il pensait que l’effondrement des valeurs chrétiennes au Royaume-Uni avait laissé un « vide moral », que l’islam radical remplissait de plus en plus.

Il a déclaré que le dépérissement des valeurs britanniques était lié à la révolution « sociale et sexuelle » des années 1960, et a déclaré que les chefs d’église n’avaient pas lutté contre les effets d’entraînement.

Il a écrit dans le magazine politique Standpoint : « C’est cette situation qui a créé le vide moral et spirituel dans lequel nous nous trouvons maintenant.

« Alors que le consensus chrétien a été dissous, rien d’autre, sauf peut-être l’auto-indulgence sans fin, n’a été mis à sa place. »