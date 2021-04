Un ancien flic de Dallas va faire appel de la condamnation pour meurtre de Botham Jean la semaine prochaine ⋆ .

Ambre Guyger – Botham Jean

* L’ancien policier de Dallas #AmberGuyger, va faire appel de sa peine de 10 ans pour avoir tué #BothamJean en 2018 la semaine prochaine.

Comme nous l’avons déjà signalé, Amber a été reconnue coupable d’avoir tiré et tué Botham après qu’elle soit descendue de l’ascenseur au mauvais étage et soit entrée dans son appartement, et l’a prise pour un intrus.

Selon les rapports de @cbsdfw, l’ancien procureur d’Amber, Toby Shook, a déclaré qu’elle soutiendrait devant un panel de trois juges qu’elle avait commis une erreur en tuant Botham et que sa condamnation aurait dû être une infraction moindre d’homicide par négligence criminelle au lieu de meurtre.

«Les statistiques montrent que les crimes ne sont pas souvent annulés pour les procès», a déclaré Shook. «Ils sont faibles. Ils se produisent, mais cela dépend juste des problèmes réels, donc c’est un peu difficile à prévoir, mais la plupart des cas sont confirmés.

L’appel sera entendu par un panel de trois juges qui écoutera les arguments et rendra une décision à une date ultérieure.

