Un ancien garde civil de Valence sera poursuivi pour avoir harcelé un capitaine

24/11/2021

Le à 09:43 CET

Thérèse Dominguez

Traité par harcèlement professionnel et exposé à une peine que le code militaire institue entre six mois et quatre ans, avec possibilité de perte d’emploi. C’est la situation dans laquelle tu es en ce moment le commandant de la garde civile Eduardo A, ancien chef de la Paiportà, après la décision du juge Togado Militar Central numéro 2, qui vient de transformer en résumé l’enquête ouverte contre l’officier par etIl a traité « d’humiliant » Un capitaine, qui a été remis à son commandement immédiatement subordonné, a subi de « graves conséquences du travail » et « de nature psychologique », ainsi qu’un manquement à la discipline en tant que bien militaire protégé.

Comme Levante-EMV l’a signalé, le commandant, actuellement stationné au siège du commandement de Valence avec des responsabilités en matière d’opérations, après avoir été démis de Paiporta à la suite de la controverse soulevée par après avoir parlé à ses commandants de « casser les jambes » du maire de la commune d’alors, a été dénoncé par le capitaine bien sûr abus d’autorité, dans un processus qui a commencé avec des informations confidentielles et s’est retrouvé entre les mains du juge militaire central.

Après avoir recueilli le témoignage de trois capitaines, deux lieutenants, deux sous-lieutenants, un sous-officier supérieur, deux sergents et cinq gardes civils comme témoins des actions du désormais accusé, le procureur chargé de l’affaire a demandé le 25 octobre la poursuite du commandant Eduardo A .pour harcèlement professionnel et l’élévation en référé de la procédure préliminaire, après énumération des faits « humiliant » et « outrage » subi par le capitaine, qui continue en arrêt maladie et suit un traitement psychiatrique, trois ans plus tard, à la suite de ce qu’il a vécu à la caserne de Paiporta.

Le juge a repris mot pour mot ce qui a été apprécié par le procureur de la République et, dans l’acte d’accusation d’Eduardo A., déclare : «De ce qui a été dit jusqu’à présent, il est observé que le commandant a commis des actes graves, hostiles ou humiliants, dans le cadre d’une relation de travail, à plusieurs reprises, profitant de sa situation prééminente en raison de son statut de supérieur du capitaine, dépassant les limites de ce qui serait une situation de tension ou de désaccord de travail et atteignant la gravité d’être susceptible de reproches criminels ».

14 mois de harcèlement

Dès lors, elle considère qu’« il existe des éléments pour estimer la survenance du harcèlement professionnel […] à la fois en raison de la prolongation dans le temps de la conduite, pratiquement depuis l’inauguration de la destination par le commandant, en août 2017, jusqu’à la mi-octobre 2018, date de la décharge médicale du capitaine », ainsi que la Effets sur la santé de cela, « uniquement le bas psychologique. »

Il reproche même au prévenu d’avoir fondé son action sur le capitaine prenant comme « élément déterminant » son âge, « proche de 60 ans » à cette époque, puisque, se souvient-il, « ce n’est pas un âge avancé, mais c’est ainsi il le sait. il doit apparaître à l’enquêté, car à deux reprises, et sans que personne des intervenants ne le lui demande, il y a fait référence ».

« L’homme de courses »

Le juge comprend, confirmant les écrits du procureur, que, sur la base de ce qui a été fait jusqu’à présent dans le cadre de l’enquête judiciaire, « il y a des indications rationnelles », bien qu’il clarifie qu’il s’agit de la conclusion « provisoire » à ce moment de la procédure, de harcèlement professionnel fondé sur quatre points.

Il commence par souligner qu’il s’agissait d’un « comportement systématique et continu » et qu’il a eu de « graves conséquences professionnelles pour la victime », dont il rappelle que « ses compétences en tant que directeur adjoint de la société Paiporta ont diminué, et il a été déchu de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il devienne « l’homme de courses » ».

Au troisième point, il précise que les « problèmes de main-d’œuvre » ont causé au capitaine « des problèmes d’ordre psychologique, avec les effets que cela entraîne sur une composante des forces de sécurité », à conclure, au quatrième, qu’il y a eu une panne de discipline en tant que bien juridique militaire protégé, pour lequel rappelez-vous que « chacun des témoins » a dit qu' »ils veulent juste que cela se termine le plus tôt possible », ce qui l’amène à déduire que ce principe de discipline a été « gravement affecté par le comportement répété du commandant, ignorant » son second.

« Paresseux », « inutile », « enfant perdu »

Pour arriver à cette conclusion, le juge tient maintenant, et avant le procureur, en compte, avant tout, « la pluralité de déclarations de témoins faites dans le sens inverse de ce qui a été déclaré par l’enquêteur », qui comprennent des phrases telles que « a laissé le capitaine dépourvu de fonctions « , » contourné le capitaine « , » ignoré le capitaine dans les réunions « , dans lesquelles soit » n’existaient pas « , soit restaient » dans un coin » ou » n’intervenaient pas « .

Concernant les « appréciations péjoratives » que le désormais prévenu a faites de son commandement immédiatement inférieur, « insistant et répété », nuance le juge, les témoins dévident une authentique chaîne de disqualifications que, affirment-ils, ont entendu le commandant lorsqu’il a parlé du capitaine : » Inutile « , » négligent « , » sans valeur « , » paresseux « , » est un enfant perdu « , « il a fait des blagues sur lui dès son arrivée ».

Et tout ce « traitement dérogatoire, manque de respect et mépris », affirment-ils, a été effectué à la fois lors de réunions avec les officiers – « tous les officiers qui y ont assisté l’ont entendu, et il y avait au moins une réunion par mois2, déclare un des capitaines —, comme s’ils étaient seuls avec l’un d’eux, au point que « c’était de notoriété publique dans la position ».