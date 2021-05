Un ancien golfeur de la PGA arrêté après avoir tenté de rencontrer une fille de 15 ans ⋆ .

Vous ne savez jamais quand vous allez être pêché au chat par les forces de l’ordre. L’ancien golfeur professionnel Dan Bowling a été arrêté jeudi après avoir tenté de rencontrer un agent d’infiltration se faisant passer pour une jeune fille de 15 ans, a annoncé la police d’Orlando.

Bowling fait face à une communication obscène, voyageant pour rencontrer un mineur et une tentative d’accusation de molestation obscène et lascive.

«Le golfeur professionnel Daniel Bowling a été arrêté après avoir envoyé des messages sexuels et avoir tenté de rencontrer un agent d’infiltration se faisant passer pour une jeune fille de 15 ans, selon le département de police d’Orlando.

Les agents ont déclaré que Bowling avait contacté l’officier leurre via AdChat au début du mois d’avril et que la conversation était devenue de nature sexuelle le premier jour.

La police a déclaré que la conversation s’était rapidement intensifiée.

Les agents ont arrêté Bowling lorsqu’il est arrivé à la rencontre du leurre.

Selon PGA.com, Bowling a joué pour la dernière fois dans une tournée en 2016.

