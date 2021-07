Un ancien homme anglais nomme un ajout pour garantir la gloire de Man City Prem

L’ancien défenseur de Tottenham et de l’Angleterre, Michael Dawson, pense que Manchester City sera pratiquement imbattable s’il parvient à signer Harry Kane cet été.

Kane a longtemps été lié à un passage au stade Etihad. Et cela s’est intensifié après l’interview de la saison dernière, lorsqu’il a admis que quitter les Spurs pour un nouveau défi était possible. Maintenant que la poussière est retombée sur l’Euro 2020, les discussions sont inévitablement revenues sur l’avenir du skipper des Trois Lions.

Il a été rapporté par The Sun tôt vendredi que les Spurs étaient sur le point de vendre l’as né à Walthamstow à City pour 160 millions de livres sterling. Cependant, les deux clubs ont alors démenti les rumeurs selon lesquelles un accord était imminent.

Il semble inévitable que la saga continue de se dérouler jusqu’à ce que l’un des clubs craque. Les fans de la ville espèrent que ce sont les Londoniens du nord qui céderont en premier.

Dawson pense que les sommes en jeu pourraient pousser Daniel Levy dans un coin. Et l’ex-bouchon des Spurs pense que c’est la dernière pièce du puzzle de Pep Guardiola pour la domination de la Premier League.

“Si Man City signe Harry Kane, vous penserez:” Comment une équipe peut-elle s’en approcher? ” a-t-il déclaré à Talksport. “C’est un buteur et je l’aime et j’espère qu’il restera, mais avec ce genre de chiffres, on dirait qu’il pourrait partir.”

Dawson n’est pas surpris par la valeur de Kane

Seul le temps nous dira si le tireur prolifique quittera le stade Tottenham Hotspur pour Manchester. Bien qu’il soit en passe de battre plusieurs records de buts, le joueur de 27 ans n’a pas de trophée à son actif.

Deux fois finaliste de la Coupe EFL et une fois en Ligue des champions, c’est le meilleur dont il puisse se vanter. Et la gloire internationale a également été refusée lorsque l’Italie a battu les hommes de Gareth Southgate aux tirs au but pour remporter le Championnat d’Europe.

L’homme aux 166 buts en Premier League a encore beaucoup à offrir. Mais où il exercera son métier en 2021-2022 fait encore débat.

Dawson pense qu’il pourrait bien s’agir de City et s’attend à ce qu’ils se séparent de la rançon d’un roi.

« J’ai toujours dit que si quelqu’un allait avoir Harry, vous paieriez le plus d’argent pour lui. Je connais Daniel Levy et chaque joueur a un prix”, a-t-il ajouté. «J’ai dit que ce serait plus de 150 millions de livres sterling et il semble que ce sera le cas. Il ne pouvait y avoir qu’un ou deux clubs qui pouvaient se le permettre.

«Manchester City semble être l’équipe. Ils ont un gouffre sans fond et s’ils veulent un joueur, ils ont tendance à l’avoir parce que l’argent parle.

LIRE LA SUITE: Liverpool s’apprête à battre Man Utd, Chelsea et trois autres rivaux à la signature de l’ailier