Un ancien homme de Liverpool apprend la position du club au milieu du prétendant Champ

Sheffield United est ouvert aux offres pour l’ancien attaquant de Liverpool Rhian Brewster après son retour de buts médiocres depuis sa signature, selon TEAMtalk.

Les lames payé un record de club de 23,5 millions de livres sterling pour amener l’attaquant à Bramall Lane en octobre 2020. En effet, après avoir subi la relégation au championnat, l’ex-boss Chris Wilder a salué Brewster comme l’une des « propriétés les plus chaudes du pays ».

Cependant, le joueur de 21 ans n’a marqué que deux buts en 40 apparitions pour United.

De plus, ces buts n’ont été marqués que le mois dernier – lors de la Coupe Carabao – et plus tôt en novembre – son premier en championnat, respectivement.

Le successeur de Wilder chez les Blades, Slavisa Jokanovic, a insisté en octobre pour que Brewster ne partira pas en janvier.

Cependant, TEAMtalk comprend que United est désormais ouvert aux offres dans la prochaine fenêtre de transfert pour son attaquant en difficulté.

Nottingham Forest a intérêt à Brewster, maintenant que Steve Cooper est aux commandes du City Ground.

En effet, l’ancien patron de Swansea a amené le joueur dans le sud du Pays de Galles en prêt de Liverpool en janvier 2020.

Cependant, Cooper a également travaillé avec Brewster lorsqu’il a géré les rangs des jeunes de Liverpool – et l’a fait partie de l’équipe anglaise des moins de 17 ans qui a remporté la Coupe du monde.

En tant que tel, il souhaite retrouver l’attaquant et espère retrouver sa forme.

TEAMtalk a appris que Forest souhaitait un accord de prêt initial pour Brewster en vue d’un accord permanent.

Jokanovic a confiance en Brewster

S’exprimant le mois dernier, le patron de United, Jokanovic, a exprimé sa foi dans le fait de voir Brewster enfin sur la piste des buts.

« Rhian peut jouer à différentes positions mais je n’essaie pas de tuer le gamin. C’est l’un des joueurs anglais les plus talentueux et quand il n’est pas dans l’équipe, vous pouvez me demander pourquoi pas », a-t-il déclaré.

« C’est simple, il travaille dur et est compétitif. Quand je changerai d’avis, il jouera. Je pense que c’est la bonne décision pour mon équipe, mais il y a une opportunité de changer d’avis, bien sûr. Il est en compétition avec d’autres personnes.

«Il a des qualités et des caractéristiques pour nous aider, il doit être courageux, travailler dur et être prêt à saisir sa chance. Je peux trouver une énorme logique pour ma décision. J’essaie d’expliquer qu’on ne peut pas avoir quatre attaquants sur le banc avec un milieu de terrain et un défenseur, ce serait hors de la normale.

Pendant ce temps, TEAMtalk a également appris que Wilder – qui est maintenant en charge de Middlesbrough – veut piller les Lames pour deux étoiles clés.